Ez a használt autó nem egyszerűen eladó, hanem komplett korszakot kínál. A 2001-es Peugeot 206-ost elnézve azonnal megszólal a fejünkben valami korai kétezres évekbeli dance-sláger, a háttérben pedig már villog is a neon a TESCO-parkolóban.

Minden megvan rajta , ami akkoriban egy fiatalos, utcai harcosnak szánt autón kötelező elem. Fekete “erővonal a karosszérián, látványos lökhárítók, küszöbök, tetőspoiler, sárga betétek a lámpáknál, oldalsó Sport-felirat, valamint olyan szellőzőimitációk, ami már majdnem WRC.

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A külső harci díszítés alatt azonban nem egy rali-oroszlán lakik, hanem egy egészen békés, 1,1 literes benzines 206. Legalábbis ezt írja a hirdető. Ez a motor nagyjából 60 lóerős, vagyis inkább a városi közlekedéshez, iskolába-járáshoz, első autónak, rövid utakhoz és olcsó fenntartáshoz passzol. A 0-100 km/órás gyorsulás valahol a türelemjáték kategóriája.

A Peugeot 206 egyébként kifejezetten fontos modell volt a francia márka történetében. 1998-ban mutatták be, és óriási sikert aratott Európában. Fiatalos formája, kerekded lámpái, kompakt mérete és viszonylag jó vezethetősége miatt hamar népszerű lett, Magyarországon is rengeteg futott belőle. Készült három- és ötajtós ferdehátúként, kombiként, kupé-kabrióként, sőt léteztek belőle sportosabb GTi és RC változatok is.

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Az 1.1-es benzines viszont a kínálat józanabbik végén állt. Egyszerű, kis fogyasztású, viszonylag olcsón javítható motor, amelynek nagy előnye, hogy nem akar többnek látszani annál, ami. Legalábbis gyárilag. Ennél a példánynál viszont a karosszéria alaposan rájátszik arra, hogy a sofőr minden piros lámpánál egy kicsit Vin Dieselnek érezhesse magát, még akkor is, ha a motorháztető alatt inkább egy visszafogott francia kisautó dolgozik.

Használtan a 206-os mellett szól, hogy alkatrész bőven van hozzá, sok szerelő ismeri, és az egyszerűbb benzines változatok fenntartása nem feltétlenül horror. Vásárlás előtt viszont érdemes alaposan átnézni: a hátsó futómű, az elektromos apróságok, az ablakemelők, a központi zár, a fáradt belső műanyagok és az elhanyagolt karbantartás mind tudnak meglepetést okozni. Egy ilyen korú autónál már nem a matrica, a spoiler vagy a „Sport” felirat számít, hanem az, hogy indul-e hidegen, rendben van-e a futómű, mikor volt vezérléscsere, és mennyi élet maradt még benne.

Ha 2001 lenne, ez az autó talán tényleg komoly feltűnést keltene a suli előtt vagy a diszkó parkolójában. 2026-ban inkább mosolyt csal az ember arcára. De ez is valami…