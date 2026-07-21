A hajtásláncok típusait illetően a Toyota mindig is több vasat tartott a tűzben. Nem engedték el még a hidrogént sem, olyannyira, hogy a japán gyártó egy új amerikai szabadalma egy gázturbina égőfúvókáját és égésterét írja le, amely hidrogénnel is működhet. A turbina ebben a rendszerben csak áramot termel.

Papíron egyszerűnek tűnik a hidrogén elégetése, a valóságban viszont mérnöki rémálom. Lángterjedési sebessége mintegy 300 cm másodpercenként, míg pl. a földgázé, amivel fűtünk, csupán 40. A hidrogén lángja ezért könnyen visszafuthat az fúvókába (ez a flashback), ahol helyi túlmelegedést, szélsőséges esetben alkatrészek megolvadását okozhatja. Sőt, az alacsony nitrogén-oxid-kibocsátáshoz szükséges szegény keverék is növeli a visszaégés esélyét. A NOx azért kerülendő, mert savas esőt és légzőszervi megbetegedést okoz.

A Toyota szabadalma a hidrogénláng terjedését igyekszik kordában tartani. Felgyorsítják a sűrített levegőt, a hidrogént pedig apró nyílásokon keresztül közvetlenül a légáramba fecskendezik. A cél az egyenletes keveredés és a láng stabilizálása, azaz rávenni a hidrogént, hogy ott és úgy égjen, ahol szeretnénk.

A történet igazán érdekes része azonban az, hogy a vállalat már 1965-ben gázturbinás hajtáson dolgozott. A gázturbina kicsi és könnyű, ráadásul folyamatos, nagy terhelésen érzi jól magát. Autóban viszont állandóan változik a teljesítményigény, amit a turbina rosszul visel. A Toyota mérnökei ezért már több mint fél évszázada ahhoz az ötlethez nyúltak, amelyet ma hatótávnövelős elektromos hajtásnak nevezünk: a turbina nem hajtja közvetlenül a kerekeket, hanem áramot termel a villanymotornak.

A nyitóképen látható 1975-ös Century Gas Turbine Hybridben a turbina generátort forgatott, az áram akkumulátorokat töltött, a kerekeket pedig villanymotorok hajtották. Két évvel később ugyanezt az alapelvet egy Sports 800 karosszériájába csomagolták. A Toyota saját történeti archívuma szerint ez volt a vállalat első hibridtechnológiája, még jóval a Prius előtt.

A fejlesztés 1983-ig folytatódott, majd a hibrid és a gázturbinás kutatás útjai különváltak. Az ötlet azonban tovább élt, a Toyota 1987-ben még bemutatta a GTV-tanulmányt, szintén gázturbinával.