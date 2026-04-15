A több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-ig már több mint kétmillióan befizették, közülük több mint 378 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót.

A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztüli fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Aki nem tudja (vagy akarja) egy összegben megfizetni a gépjárműadót, választhatja az automatikus és pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a legfeljebb öthavi kamatmentes konstrukcióval.

A NAV-Mobilban intézhető ez is a legegyszerűbben: csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek a lehetőséggel.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15., de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Így például, ha valaki április 16-án veszi át a határozatot, az esetében a fizetési határidő május 17. lesz.