2026 második félévétől új alsó-középkategóriás modellekkel bővíti európai, közel-keleti és észak-afrikai (EMEA) portfólióját a Fiat.

A Grizzly hagyományos SUV, míg a Grizzly Fastback csapott hátú terepkupé lesz.

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Az utóbbi előzmények nélküli a kínálatban, a klasszikus, szögletes karosszériájú Grizzly viszont egyértelműen elárulja eredetét: arra a platformra épül, amelynek rövidített változatát a Grande Panda is megkapta, és amely az Opel Frontera, valamint a Citroën C3, illetve C3 Aircross alapjául is szolgál.

Ez egyben azt is elárulja, hogy milyen hajtásláncokra számíthatunk a „tisztán elektromos és hibrid” palettán: 100 lóerős turbómotor, 110 vagy 145 lóerős mild hibrid, valamint 113 lóerős villanymotor szerepel a fent említett autókban, így észszerűen a Fiat Grizzly-duó is ezekből fog majd válogatni.

A FIAT amúgy nem törte magát, hogy elrejtse rokonságát: az egyetlen nyilvánosságra hozott fényképen jól látszik, hogy a D-oszlop előtt karakteresen szűkül össze az oldalajtó ablak mögötti betétje, amely itt speciel üvegezettnek tűnik, míg a rokon modelleknél jellemzően műanyag panel borítja ezt a kis ficakot.

Ami a méreteket illeti, egyelőre csak annyit tudunk, hogy a teljes hossz nem éri el a 4,5 métert, a csomagtartó pedig állítólag a kategória legtágasabbja.