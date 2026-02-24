Újabban a FIAT remek példa arra, mit lehet alkotni jó színekkel és frappáns ötletekkel egy kisautó belső teréből. Itt sem szorítanak kevésbé a költségek, mint a konkurenciánál, de az olaszok mesterei annak, hogy kevésből is a legtöbbet hozzák ki hangulatban és használati értékben.

A Grande Panda annyira derűs és barátságos autó, hogy szinte minden utasom megdicsérte ötletességét és vidámságát, főleg a nők. A kék és a neonsárga kontrasztszín, a műszerfal sárga kerete, az üléskárpitok dombornyomott kockamintája a kékes textillel és a sárga varrással nagyon jól néz ki. Nem beszélve a MADE WITH LOVE IN FIAT hímzésről az üléstámlán.

Még jobban bejött a 10,25” képátlójú érintőképernyőtől jobbra a félköríven felkaptató régi Panda. Tőle balra a másik kijelző, az óracsoport képátlója kereken 10 hüvelyk. Tetszett a műszerek grafikája és a hibrid rendszer működésének animációja is ízléses, de az akkumulátor kék pálcái igazán visszajelezhetnék a telep aktuális töltöttségét.

Az alsó két verzióban nem volna vezeték nélküli telefontöltő és automatikus klímaberendezés, ami a tesztelt La Prima alaptartozéka. A téli csomag feláras, a két első ülésen és a kormánykeréken kívül az első szélvédőt is fűthetjük, ami már-már felfoghatatlan luxus az ős Panda puritánságát ismerve. USB C töltőből elöl-hátul kettő van.

Ízléses a sárga (zöld) ovális keret a középkonzol körül, sajnos a zongoralakk felület pár ezer kilométer után lelakottnak hat a karcolódások miatt. A sárga plexi a műszerfalat is körbefutja, ez a szín dobja fel a szellőzőrostélyokat is.

Ugyanaz az olcsó műanyag kékre színezve máris sokkal barátságosabb a műszerfalon és az ajtókárpiton, a felületbe préselt FIAT felirat sikkes és okosan polírozza a megkopott márkaarculatot. Telitalálat a bambuszhatású anyag a műszerfalon és a felső kesztyűtartó fedelén.

Bármilyen jópofa és derűs is a belső tér, túl sokszor bukik ki a spórolás, ami ilyen sűrűségben már a hitványságba hajló olcsóságot üzen az embernek. Nincs egyetlenegy akadályérzékelős ablakemelő sem, beszálláskor az ülőlap oldaltámaszai zavaróan torzulnak, megtörnek, és az esőérzékelő ablaktörlő túl ritkán töröl, ami nem kelt jó minőségi benyomást.

Apróság, de idővel idegesíteni fog, hogy a középső tárolóhely elválasztófalai nem érnek le teljesen, így a bankkártya, az irodakulcsod, az aprópénz vagy más lapos dolog beakadhat alájuk. Hiányzik továbbá a kapaszkodó, akár majrévasnak, akár a ki-beszállás segítésére fontos lenne az utasoknak.

Jó térhasznosításról tanúskodik a tisztességes hátsó lábtér és a 412–1366 literes csomagtartó, ami 51 literrel meghaladja az elektromos Grande Panda 361 literes értékét. Sajnos nincs síalagút, ebben a kategóriában ez az általános. A háttámla itt 40:60 osztással dönthető, de figyeljetek rá, hogy a Pop alapverzióé csak osztatlanul.