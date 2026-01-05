Kötelezően hozzátartozik a Chery Tiggo 4-nél az elindulást megelőző rituáléhoz a biztonsági öv bekötése. Amíg nem kattan az öv, addig hiába húzzuk a menetválasztót D-be, nem old az elektromos rögzítőfék. Utóbbi manuálisan nem oldható, a rögzítőfékkel egyáltalán nem kell foglalkozni. Elég amiatt bosszankodni, hogy az autó a szokásosnál nehezebben kapcsolható a különböző menetmódokba. Sokszor a folyamat megáll üresben (N), és nem tudtunk rájönni, miért, mert látszólag sem az erősebben nyomott fékpedál, sem a határozottabb karhúzás nem segített. Mindez elég kiszámíthatatlan volt, mert máskor pontosan ugyanazokkal a mozdulatokkal dolgozva elsőre bevette a kívánt fokozatot a kocsi.

Hideg időben számolni kell azzal, hogy a Tiggo 4 nem feltétlenül áll azonnal készen az indulásra. A beindítás után percekig kell járatni a motort, hogy az elérje az üzemi hőmérsékletet, csak ekkor írja ki a fedélzeti rendszer, hogy mehetünk. El lehet persze hamarabb is indulni, az autó ezt nem gátolja meg, de tulajdonosként biztosan motoszkálna a fejemben, hogy miért nem akarja az autó, hogy menjünk? Túlkoptatom a hideg erőforrást?

Azok után, hogy meleg a motor és sikerült D-be tenni a menetválasztót, már falhatjuk a kilométereket az itthoni legkisebb Cheryvel. Hamar megmutatkozik, hogy ez a szabadidő-autó egy könnyen kezelhető, igen kevés erővel irányítható jármű, melynél nem a kormányvisszajelzések voltak a legfontosabbak. Irányíthatósága ezzel együtt is remek, városi körülmények közé ez a tökéletes, de autópályás tempónál már az apróbb kormánymozdulatokra is figyelni kell.

Úttartását illetően a Tiggo 4 a kínai átlagot tekintve a mezőny jobbik felébe sorolható. Ez a Chery már nem ringat úgy, mint egy hullámokon átbukó sétahajó, de még az arany középút sincs meg, egy fokkal keményebb, mint ami igazán komfortos lenne. Kanyarokban érezhető még az oldaldőlés, bár ez ebben a szegmensben nem meglepő, az úthibákból pedig többet érzünk, különösen hátul, ahol a Chery egyszerűbb futómű-kialakítást választott és nem bajlódott több lengőkarral.

Dicsérhető a vezetéstámogatók kapcsán is a Chery. Szemben más kínai márkák megoldásaival, rendszereik nem tolakodóak, de azért kár, hogy a menüben babrálva lehet csak kikapcsolni vagy némítani az egyes segédrendszereket. Ezek például kiválóan elférnének az érintőképernyő kezdőoldalán. Marad ehelyett az indulás előtti, vagy menet közbeni tipitapi.

Ugyanez igaz a hibridrendszer rekuperációs beállításaira is. Minden egyes újraindításnál a beállítás visszaugrik a legvisszafogottabb opcióra, ez pedig egy idő után azt eredményezi, hogy az ember nem is foglalkozik vele, pedig egész sokat lehetne spórolni erősebb rekuperációval. Tisztán elektromosan, megfelelő töltöttséggel akár 60 km/órával is suhanhatunk csendesen. A fékpedált még a legerősebb motorfék-beállítás mellett is használni kell. Tesztautónkban kiszámíthatóan és finoman működött, pár héttel korábban azonban egy másik, általunk kipróbált Chery Tiggo 4-nél már a legkisebb érintésre is bólogatott az autó a hirtelen fellépő erős fékhatástól. Reméljük, hogy az csak egyedi eset volt.

A csendes működés igen ritka a Chery Tiggo 4 esetében. Egyértelműen ez a legnagyobb negatívum az autó működése kapcsán, mivel lassabb és gyorsabb tempó mellett is fel-felordít a motor, változó mértékben. Városban, illetve a különféle bevezető utakon azonnal észrevehető, amikor a belső égésű motor magas fordulatszámon pörögve beugrik dolgozni. A lendület nem törik meg, azzal nincs gond, de akusztikai szempontból messze nem kifinomult a rendszer. Mindezt még megspékeli a gördülési zaj is, mely kitölti azt az űrt 90 km/órától felfelé, amit a motor esetlegesen kihagy.

A helyzet csak rosszabbá válik, ahogy a tempót növeljük. Három számjegyű sebességtartományban a motorzúgás konstanssá válik, 115-120 felett pedig kifejezetten kellemetlenné, és már olyan apróságok is idegesítőbbé teszik az utazást, mint az út enyhe emelkedése. Kifejezetten rossz élményé válik az autópályás közlekedés a Chery Tiggo 4-gyel, mely a könnyed kormányzásával együtt egészen szűkre határolja az autó komfortzónáját.

Tényleg olyan, mintha nem is számoltak volna azzal, hogy valaki huzamosabban 130-cal akarna hajtani az autóval. Kerestük a miérteket, és talán az egyre több helyen elterjedő, Kínában is érvényben lévő 120 km/órás autópálya-limit lehet a válasz, ezen túl pedig nemigen gondolkodtak. A helyzeten nem segített a sportmód sem: az Eco és Sport közötti üzemmódváltások csupán azt eredményezték, hogy a gázpedálérintésre élénkebben reagált az autó, mintha egy belső ellenállás enyhült volna a talpunk alatt.

A magas fordulaton pörgő motor magas átlagfogyasztást is eredményezett tesztünkön. Tény, hogy nem volt tökéletesen vegyes a mix, mert az autópályán megtett táv részaránya 48 százalék volt, de ezzel együtt úgy volt 8,7 l/100 km a fogyasztás, hogy városi körülmények között lazán bement 5 liter alá is. Lakott területen tényleg beéri kevéssel a Tiggo 4, és jól kiaknázza a hibridrendszerben rejlő potenciált.