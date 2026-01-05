Az elmúlt időszakban annyi kínai autómárka érkezett meg Magyarországra is, hogy nem csoda, ha valaki elvesztette volna egy idő után a fonalat. A Chery érkezése is kuszálhatta a szálakat: az 1997-ben alapított márka 2025 augusztusában bukkant fel hazánkban, csak azok után, hogy egyébként a tulajdonában álló Omoda és Jaecoo már itt voltak.
A tavaly nyár végi belépőt két modellel ejtette meg a Chery, a Tiggo 7-essel és a Tiggo 8-assal, de a kínálatuk mára megkétszereződött. Itthon egyelőre a szabadidő-autóikat forgalmazzák, Tiggo X néven, ahol az X a SUV méretét jelölő szám, a Tiggo előtag pedig a formát jelöli. (Arrizo névvel kínál szedánokat is a Chery, már ahol árulják.) Tesztünk alanya a tornasor végén álló, Dacia Duster- és Suzuki S-Cross-méretekkel rendelkező Tiggo 4, orrában hibrid erőforrással.
Külső
A szabadidőjárművek szegmensében igen szűk mozgástérben dolgoznak a dizájnerek. Nem mondjuk, hogy nincsenek kivételek, de a legtöbben a bakancs alapformát veszik és próbálják újraértelmezni, egyedi megjelenésűvé tenni az adott SUV-t.
Ezen a fronton a Chery mintha lemaradt volna egy ütemmel. A 4320 mm hosszú, 1831 mm széles és 1653 mm magas Tiggo 4 ránézésre egy 5-10 évvel ezelőtti autókatalógusba jobban illik, mint egy napjainkban készült autókból rendezett flottába. Megjelenése klasszikusnak mondható a szabadidőjárművek között, fényezetlen műanyag elemekkel a kerekek környékén, a két tengely között alul, valamint a hátsó lökhárítón.
A hatalmasra nőtt hűtőmaszk mostanság is népszerű, azonban a Chery itt nem élt azzal a sokak által már alkalmazott trükkel, hogy a fényszórók valamiféle egységet alkossanak az arcot leginkább meghatározó részekkel. Minden Magyarországon kapható Chery modell ilyen egyébként, a nagy maszkban lévő sok apró pötty határozza meg a megjelenést. Jelen esetben ezek a pöttyök krómozott rombuszok. Nincs mindenhol köztük kivágás, a levegő csak a rendszám feletti, vagy az egyébként is látható rendszám alatti részen áramlik.
Maguk a lámpatestek kifejezetten mutatós darabok, elöl és hátul egyaránt. Mindenhol LED-technológia ontja a fotonokat, elöl kristályszerűen vágott elemek segítik a megfelelő tükröződést. Hátul egy, a teljes feneket átérő sáv világít, a széleken tigriscsíkos mintával.
A megjelenést csakis a színezés terén változtathatjuk. Alapáron feketében kapható a Chery Tiggo 4, míg a cseresznyepiros, a holdfényezüst és a kekifehér kivitelek 150 ezerrel dobják meg a vételárat. Felnifronton nincs válogatás, be kell érni a 17 colos könnyűfém tárcsákkal.
Belső
Értékelendő megoldás, hogy az ajtók alsó részei takarják a küszöböt, így kisebb eséllyel koszoljuk be ruhánkat, amikor be- vagy kiszállunk az autóba. A szigetelés azonban nem tökéletes a Cheryben, melyet jól jelez a beltérbe bejutó víz a B oszlop tövében hátul. Mindkét oldal érintett volt, és biztos, hogy nem ajtónyitáskor, a tetőről jött le a víz, mert már csukott ajtónál is megjelentek.
A beltér hangulata egyébként vonzó, nem az olcsóság jut róla eszünkbe. Az utasokat körülvevő anyagok közül talán az ajtókon lévő, szálcsiszolt felületet idéző műanyag lóg ki lefelé, vannak ennél szebb megoldások is. Másba azonban nem lehet belekötni a bútorzatot illetően, több helyen még a keménynek tűnő felület is valójában habosan puhán nyomható. Nappal nem észrevehető, de sötétben az ajtóhangulatfények is előtűnnek, ezek akár a hallgatott zene ütemére is villoghatnak és színt válthatnak.
Alapvetően szövetüléssel kapható a Chery Tiggo 4, de a drágábbik, Premium felszereltségi szinten az ülésfűtés már vegán bőrkárpittal bevont bútorzatba kerül. Sofőroldalon itt már elektromos segítséggel kereshetjük meg a megfelelő vezetési pozíciót, a kellő oldaltartást biztosító ülésekben pedig meg is találja mindenki, nagy tartomány bejárható az apró motorokkal.
Nem szoktuk szeretni, ha egy autó mindenképpen a csak érintős vagy haptikus felületeket erőlteti a hagyományos gombok helyett, de az a helyzet, hogy a Chery Tiggo 4 esetén a gombok nem túl szerethetőek. Tény, hogy a klímavezérlő panelért sem vagyunk oda, de a bőrözött kormány egy fedlap alatti különálló gombjai és a középkonzol gombsora sem reagált minden esetben a megnyomásra, gyakran ismételni kellett, hogy teljesítse a rendszer a kérésünket. Visszatérve a klímára, örömteli, hogy a Chery más kínai márkákkal ellentétben nem trükközik a hőmérsékletekkel, és a 22 fok tényleg melegnek érződik.
A Tiggo 4 digitális arzenálja két 12,3 colos kijelzőből áll, a sofőr előtt a digitális műszeregységgel, mellette a központi érintőképernyővel. Mindegy, hogy a két stílusból melyiket választjuk, a műszeregységen mindig ugyanazokat az adatokat láthatjuk, az egyik oldalon pedig lapozhatunk a fogyasztás, a guminyomás és a megtett táv számlálója között.
Középen sem bonyolították túl a dolgokat, olyannyira nem, hogy ezzel a ló túlsó oldalára estek. A kezdőképernyőn rengeteg a kihasználatlan felület, semmilyen gyorsbeállítás vagy parancs nem tűzhető ki. Egyedül a fentről, telefonosan lehúzható helyi menü rejt néhány dolgot, de ennek létezésére semmi nem utal. Aki ezt nem találja meg, nem fogja megtalálni a lejtmenetvezérlőt vagy a kipörgésgátló kikapcsolási lehetőségét. A képminőség egyébként kiváló, a külső kameraképek is szépen megjelennek, és vezeték nélkül megy a telefontükrözés.
Nem lehet panasz az utastér helykínálatára, hátul is nagy a tér, és a tárolók is meglepően nagyok, különösen a könyöklő alatti. A középkonzol kétszintes, az alsó polc alkalmas arra, hogy a kábelen töltődő mobilokat ott tároljuk menet közben – vezeték nélküli telefontöltő nincs az autóban. Zavarhatja a szépérzékünket a kesztyűtartó, ugyanis a nyitható tároló egyszerűen nincs szintben a műszerfal többi részével. Ez nem tűnik egyedi hibának, egy korábban kipróbált másik Tiggo 4-ben is ezt fedeztük fel.
A csomagtér 470 literes, mely a szegmensben egészen jó érték, használhatóságán azonban sokat ront az a domb, mely a jobb hátsó kerékdob mellett található. Ezzel egy nagy bőrönd épphogy elfér keresztben – hosszirányban forgatással nem is érdemes próbálkozni, annyira nem mély a raktér.
Technika
Magyarországot hibrid SUV-kkal kívánja meghódítani a Chery, a négy itthon elérhető modelljükből csak kettő olyan, melynél választható más erőforrás is a hibriden kívül. A Tiggo 4 nem tartozik ezek közé: itt csak öntöltő hibrid rendszerrel találkozunk, melynek alapja 1,5 literes, négyhengeres, 95 lóerős benzinmotor 125 Nm csúcsnyomatékkal. Ez az egység önállóan is mozgathatja az autót, de amikor lehet, akkor a 204 lóerős, 310 Nm csúcsnyomatékra képes villanymotor is beszáll a hajtásba. A szükséges elektromos energiát 1,83 kWh-s lítium-vasfoszfát akkumulátor tárolja.
A rendszerteljesítmény 163 lóerő, a kombinált nyomaték 260 Nm. Álló helyzetből 8,9 másodpercig tart a 100 km/órás tempó elérése, a végsebesség 150 km/óra. Váltania nem kell a sofőrnek az egyfokozatú Dedicated Hybrid Transmission (dedikált hibrid sebességváltó) mellett, amelyet, mint neve jelzi, kifejezetten hibrid rendszerekhez találták ki. Elöl MacPherson-futómű, hátul a nem túl gyakori torziós tengely dolgozik a Tiggo 4 alatt.
Felszereltségi szintből ugyan kettő van, de a fejlett vezetéstámogatók palettája egységes, mindkét kivitelnél jár a 20-20 segédrendszer. Ugyan nem számít extrának, mégis az ajtónyitás-figyelmeztető rendszer nyerte el legjobban tetszésünket. A Chery ugyanis a második üléssorban utazókat is figyelmezteti a hátsó ajtóba rakott lámpákkal.
Vezetés
Kötelezően hozzátartozik a Chery Tiggo 4-nél az elindulást megelőző rituáléhoz a biztonsági öv bekötése. Amíg nem kattan az öv, addig hiába húzzuk a menetválasztót D-be, nem old az elektromos rögzítőfék. Utóbbi manuálisan nem oldható, a rögzítőfékkel egyáltalán nem kell foglalkozni. Elég amiatt bosszankodni, hogy az autó a szokásosnál nehezebben kapcsolható a különböző menetmódokba. Sokszor a folyamat megáll üresben (N), és nem tudtunk rájönni, miért, mert látszólag sem az erősebben nyomott fékpedál, sem a határozottabb karhúzás nem segített. Mindez elég kiszámíthatatlan volt, mert máskor pontosan ugyanazokkal a mozdulatokkal dolgozva elsőre bevette a kívánt fokozatot a kocsi.
Hideg időben számolni kell azzal, hogy a Tiggo 4 nem feltétlenül áll azonnal készen az indulásra. A beindítás után percekig kell járatni a motort, hogy az elérje az üzemi hőmérsékletet, csak ekkor írja ki a fedélzeti rendszer, hogy mehetünk. El lehet persze hamarabb is indulni, az autó ezt nem gátolja meg, de tulajdonosként biztosan motoszkálna a fejemben, hogy miért nem akarja az autó, hogy menjünk? Túlkoptatom a hideg erőforrást?
Azok után, hogy meleg a motor és sikerült D-be tenni a menetválasztót, már falhatjuk a kilométereket az itthoni legkisebb Cheryvel. Hamar megmutatkozik, hogy ez a szabadidő-autó egy könnyen kezelhető, igen kevés erővel irányítható jármű, melynél nem a kormányvisszajelzések voltak a legfontosabbak. Irányíthatósága ezzel együtt is remek, városi körülmények közé ez a tökéletes, de autópályás tempónál már az apróbb kormánymozdulatokra is figyelni kell.
Úttartását illetően a Tiggo 4 a kínai átlagot tekintve a mezőny jobbik felébe sorolható. Ez a Chery már nem ringat úgy, mint egy hullámokon átbukó sétahajó, de még az arany középút sincs meg, egy fokkal keményebb, mint ami igazán komfortos lenne. Kanyarokban érezhető még az oldaldőlés, bár ez ebben a szegmensben nem meglepő, az úthibákból pedig többet érzünk, különösen hátul, ahol a Chery egyszerűbb futómű-kialakítást választott és nem bajlódott több lengőkarral.
Dicsérhető a vezetéstámogatók kapcsán is a Chery. Szemben más kínai márkák megoldásaival, rendszereik nem tolakodóak, de azért kár, hogy a menüben babrálva lehet csak kikapcsolni vagy némítani az egyes segédrendszereket. Ezek például kiválóan elférnének az érintőképernyő kezdőoldalán. Marad ehelyett az indulás előtti, vagy menet közbeni tipitapi.
Ugyanez igaz a hibridrendszer rekuperációs beállításaira is. Minden egyes újraindításnál a beállítás visszaugrik a legvisszafogottabb opcióra, ez pedig egy idő után azt eredményezi, hogy az ember nem is foglalkozik vele, pedig egész sokat lehetne spórolni erősebb rekuperációval. Tisztán elektromosan, megfelelő töltöttséggel akár 60 km/órával is suhanhatunk csendesen. A fékpedált még a legerősebb motorfék-beállítás mellett is használni kell. Tesztautónkban kiszámíthatóan és finoman működött, pár héttel korábban azonban egy másik, általunk kipróbált Chery Tiggo 4-nél már a legkisebb érintésre is bólogatott az autó a hirtelen fellépő erős fékhatástól. Reméljük, hogy az csak egyedi eset volt.
A csendes működés igen ritka a Chery Tiggo 4 esetében. Egyértelműen ez a legnagyobb negatívum az autó működése kapcsán, mivel lassabb és gyorsabb tempó mellett is fel-felordít a motor, változó mértékben. Városban, illetve a különféle bevezető utakon azonnal észrevehető, amikor a belső égésű motor magas fordulatszámon pörögve beugrik dolgozni. A lendület nem törik meg, azzal nincs gond, de akusztikai szempontból messze nem kifinomult a rendszer. Mindezt még megspékeli a gördülési zaj is, mely kitölti azt az űrt 90 km/órától felfelé, amit a motor esetlegesen kihagy.
A helyzet csak rosszabbá válik, ahogy a tempót növeljük. Három számjegyű sebességtartományban a motorzúgás konstanssá válik, 115-120 felett pedig kifejezetten kellemetlenné, és már olyan apróságok is idegesítőbbé teszik az utazást, mint az út enyhe emelkedése. Kifejezetten rossz élményé válik az autópályás közlekedés a Chery Tiggo 4-gyel, mely a könnyed kormányzásával együtt egészen szűkre határolja az autó komfortzónáját.
Tényleg olyan, mintha nem is számoltak volna azzal, hogy valaki huzamosabban 130-cal akarna hajtani az autóval. Kerestük a miérteket, és talán az egyre több helyen elterjedő, Kínában is érvényben lévő 120 km/órás autópálya-limit lehet a válasz, ezen túl pedig nemigen gondolkodtak. A helyzeten nem segített a sportmód sem: az Eco és Sport közötti üzemmódváltások csupán azt eredményezték, hogy a gázpedálérintésre élénkebben reagált az autó, mintha egy belső ellenállás enyhült volna a talpunk alatt.
A magas fordulaton pörgő motor magas átlagfogyasztást is eredményezett tesztünkön. Tény, hogy nem volt tökéletesen vegyes a mix, mert az autópályán megtett táv részaránya 48 százalék volt, de ezzel együtt úgy volt 8,7 l/100 km a fogyasztás, hogy városi körülmények között lazán bement 5 liter alá is. Lakott területen tényleg beéri kevéssel a Tiggo 4, és jól kiaknázza a hibridrendszerben rejlő potenciált.
Költségek
10,19 millió forint a Chery Tiggo 4 listaára, a kedvezményes vételár azonban egy tízezres híján 9 millió forint. Már itt is jár a kétzónás klíma, a vezeték nélküli telefontükrözés, egy tolatókamera, azonban egészen kis összegért igen nagyot lehet lépni az extrák között.
A drágábbik Premium változat listaára 10,99 millió forint (kedvezményes ár a teszt írásakor: 9,99 millió forint). Itt már fűthetőek az első ülések, a sofőr elektromosan állíthatja helyét, az üléshuzat vegán bőrből van, előre is kerül parkolószenzor, 4 helyett 6 hangszórós az audiorendszer és megkapjuk a sokkamerás panorámaképet is.
|A Chery Tiggo 4 és vetélytársai – Listaár, forint
|Suzuki Vitara hibrid 6MT 2WD (110 LE)
|9 462 500
|Suzuki S-Cross hibrid 6MT 2WD (110 LE)
|9 922 500
|Chery Tiggo 4 (163 LE)
|10 190 000
|Dacia Duster hybrid 155 (155 LE)
|10 199 000
|MG ZS Hybrid+ (197 LE)
|10 399 000
Értékelés
Pusztán a vételárát tekintve a Chery Tiggo 4 már nem jelent sokkal kedvezőbb ajánlatot a Dacia és Suzuki által képviselt vonalnál, de ha a felszereltséget is latba vesszük, akkor egy fokkal vonzóbb a kínai szabadidő-autó pozíciója a piacon. A külső kissé unalmas, de ez csak ízlés kérdése – ennél sokkal riasztóbb lehet a nagyobb tempónál mutatott alkalmatlanság.
|Mellette – Ellene
|
|