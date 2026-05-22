Esteban Ocon még 2015-ben a Renault neveltjeként mutatkozott be a Forma-1-ben az akkor a francia gyártóhoz kapcsolódó Lotusnál, majd a következő idényben az addigra gyári alakulattá visszaalakult enstone-i csapatnál is vezetett szabadedzésen,de 2016-ban immár a Mercedes támogatásával debütált a Force Indiá-nál.

Ocont 2020-ra kirúgták, egy idényt a Mercedes tartalékosaként töltött, majd 2021-re az átbrandelt Renault-csapathoz, az Alpine-hoz tért vissza. Abban az évben az esős, kaotikus Magyar Nagydíjon váratlan futamgyőzelmet is szerzett, de sem Fernando Alonsóval, sem későbbi csapattársával, Pierre Gaslyval nem fért össze, így 2025-től a Haasnál folytatta.

Az amerikai csapat a 2016-os kezdetek óta a Ferrari műszaki és motorkliense, újabban pilótanevelője, 2024 vége felé pedig az F1-be vélhetően fokozatosan, lépésről lépésre visszaóvakodó Toyota partnere is lett, ám Ocon sem az olaszokhoz, sem a japánokhoz nem kötődik, és miután tavaly 3 ponttal elmaradt a Ferrari-nevelt újonc csapattársától, Oliver Bermantől, idén pedig, lassan 30 évesen, 9. teljes F1-es szezonja négy fordulóját követően mindössze egyetlen pontot jegyez, miközben Bearman 17-nél jár, ráadásul a pletykák szerint a csapatfőnök Komacu Ajaóval sem jön ki, a szaksajtóban már az év közbeni, de legkésőbb év végi kirúgását pedzegették az elmúlt napokban.

Ocon a Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtónapján reagált meglehetősen indulatosan a pletykákra:

„Komolyan, hogy őszinte legyek, ez baromság, lóf*sz. Hihetetlen. Ma is épp beszélgettünk Ajaóval. Láttam olyan cikket, amelyik szerint már mostanra Komacu Rjúra cserélt volna, meg olyat is írtak, hogy Miamiban nagyon összevesztünk. Teljes nonszensz!” – kezdte a francia.

„Ahogy korábban is mondtam, okkal igazoltam ehhez a csapathoz, Ajaót pedig nagyon rég ismerem, nagyszerű a viszonyunk, és ez mindig is így volt. Semmi sem igaz abból, amit beszélnek. Semmi. Én csakis a csapattal közös munkámra koncentrálok, a teljes idényre elköteleztem magam” – folytatta.

„Szerződésem van. Később másról is beszélhetek majd, de komolyan, őrültség, milyen szintre jutottak a hírek mostanában. Igyekszem nem is nagyon foglalkozni ezekkel, mert már-már a bántalmazást súrolják a pletykák. Én rendben vagyok, jól érzem magam a csapatnál. Csapatszinten nagyon jól is teljesítünk. Igen, nekem kicsit rosszul indult az idény, a biztonsági autó is belekavart meg egyebek. De az alapok megvannak, szóval semmi negatívum sincs” – folytatta.

A már említett Komacu Rjú mellett a sajtó egyébként a sokkal reálisabb jelöltnek számító, a Ferrari neveltjeként idén a a Forma-2-ben az Invicta színeiben versengő brazil Rafael “Rafa” Camarát is emlegette, aki jó végeredmény esetén F1-es versenyengedélyt is kaphatna – rá nem tért ki Ocon.