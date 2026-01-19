A Haas ma megtartotta 2026-os versenyautója, a VF-26-os bemutatóját, az online leleplezés kapcsán pedig a pilóták is megszólaltak.

A csapattal második, a Forma-1-ben kilencedik teljes (összesen tizedik) idényét kezdő Esteban Ocon a nagy, az aerodinamikát és a hajtást is érintő szabályváltozásokat illetően arról beszélt, hogy a versenyzőknek gyakorlatilag teljesen újra kell tanulniuk az F1-es versenyzést az idei évre.

„Nagyon sajátosan kell vezetni az autót. Sokkal többet kell foglalkozni az energiamenedzsmenttel a hibrid komponens miatt. Jónak tűnik az autónk, tisztességes a balansz, persze csk kóstolót kaptunk belőle a szimulátoron, majd meglátjuk, milyen lesz valójában, de a tapadás egész jó volt” – kezdte.

„A legnagyobb változást egyértelműen az erőforrás jelenti, erre kell legjobban felkészülni. Izgalmas kihívás, teljesen másképp kell vezetni, mint eddig. Azt hiszem, mindent elfelejthetünk, amit a gokartozás óta tanultunk arról, hogyan is kell gyorsan vezetni, de érdekes lesz új vezetési stílust tanulni, megtalálni a tempót.”

„Nem kérdés, hogy az ez eddigi legnagyobb szabályváltozás, amit láttam. Első ízben még a V8-as korszakban vezettem F1-est, aztán jött a hibrid erőforrás, azzal egy napot tesztelhettem, aztán [2014-bwn, a Lotusnál] már az első edzésen ültem autóba. Talán az volt hasonló szintű váltás, mint a mostani, de ahogy mondtam, ezúttal mindent elfelejthetünk, amit eddig tudtunk. Mindent újra kell tanulnunk. A tapasztalat nyilván segít, de mindenhez alkalmazkodni kell: az érzékeinket, az érzéseket is át kell állítani, és sokkal többet kell majd gondolkodni vezetés közben, hogy gyorsabban tudjunk menni” – magyarázta a kihívásokat a francia, aki a Haas 2026-os kilátásairól egyelőre nem tud sokat mondani, három-négy futamot követően alkotna majd csak képet.