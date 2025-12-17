2026-ra radikálisan átalakul a Forma-1, a turbó-hibrid és a DRS-korszak is véget ér, hasonló, de mégis más technológiák veszik át a helyüket.

A csapatok már a jó ideje dolgoznak az új geberációs autókon, de még most is érkeztek szabálymódosítások, igaz, nem a műszaki munkát illetően, hanem az újdonságok terminológiája, azok elnevezése terén.

Az új F1-es autókról jövőre eltűnik a nyitható hátsó szárny, a 2011 óta használt DRS, helyét kettős aktív aerodinamika veszi át, az első és a hátsó szárnyak is nyílnak majd. Korábban Z és X módról volt szó a nagyobb és kisebb leszorítóerejű állásoknál, ezeknél a már említett „aktív aerodinamika” kifejezést használják majd nyitott szárnyállásra – érdemes megjegyezni, hogy ezt immár nem csak az előzni kívánó pilóta használhatja majd, hanem mindenki. Fontos még, hogy esős vagy más okokból nehéz pályaviszonyok, illetve lassú, biztonsági autós vagy VSC-s szakaszok mellett a versenyigazgató elrendelheti a „részleges” használatot, amikor csak az első szárny nyílik majd.

A hajtást illetően tekintetében a belső égésű motor és az elektromos hajtás 50-50%-os arányban dolgozik majd, az 1,6 literes V6-os turbómotorhoz a korábbi generációkhoz képest csaknem háromszorosára növelt elektromos teljesítmény társul, a mozgásienergia-visszanyerő (MGU-K) kapacitásának növelésével, de a hőenergia-visszanyerő (MGU-H) kiiktatásával 120 kW-ról 350 kW-ra (470 LE) nő.

A valódi előzési üzemmódot az eddig „Manual Override Mode” (MOM – kézi felülírási mód) néven emlegették, ez immár „előzési mód” néven fut majd, a gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy az egy másodpercen belüli követési távolságban lévő autóban a hibrid erőforrás elektromos komponensének teljes teljesítményét használhatják majd. Ehhez hasonló lesz a „Boost Mode” (kb. turbó mód), amely nem az előzéseknél, hanem az edzéseken, időmérőkön ad majd pluszteljesítményt a pályán bárhol.

A mozgásienergia-visszanyerő rendszer (MGU-K) továbbra is ott lesz az autókon, de a töltés, rekuperáció (angolul általában harvesting) kifejezés helyett erre a „recharge”, azaz visszatöltés kifejezést ajánlják.

A Forma-1-es autók a padlólemezes szívóhatás (ground effect) elhagyásának, a tömegcsökkentésnek (800 helyett 770 kg), az új légellenállás-csökkentő rendszernek és a megnövelt teljesítményű hibrid komponensnek köszönhetően 15-30%-kall kisebb leszorítóerőt termelnek majd, ugyanakkor az immár teljesen szintetikus üzemanyagból egyharmadával kevesebbet fogyasztanak majd, így a versenyre 105 helyett csak 70 kg-nyi benzint tankolnak majd.

Meet the 2026 evolution of Formula 1.#F1 pic.twitter.com/5WpMonkQzV — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

A Pirelli által szállított abroncsoknál marad a 18 colos felniméret, ám a futófelület az elsőknél 25, a hátsóknál 30 mm-rel csökken, míg az oldalfal 10-10 mm-rel lesz kisebb.

A remények, számítások szerint a 2026-os autók a fenti változásoknak köszönhetően fürgébbek, agilisebbek lesznek, a végsebességük pedig – megfelelően hosszú egyenesben – elérheti majd a 400 km/órát.