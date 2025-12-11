A pénteki, az üzbegisztáni Taskentben rendezendő évzáró gálát megelőzően lezajlott a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsának (WMSC) utolsó 2025-ös ülése, melyen több F1-es szabályváltozást is elfogadtak a következő idényre.

A legfontosabb talán az, hogy a jövő évtől a sprinthétvégéken, amikor mindössze egyetlen 60 perces szabadedzés áll rendelkezésre a felkészüléshez, piros zászlós megszakítás esetén a versenyigazgató saját hatáskörben dönthet a gyakorlás meghosszabbításáról – azaz a csapatok-pilóták megkaphatják majd a nettó 60 percet. A hosszabbításra is vonatkozik azért szűkítés – a versenyigazgató akkor kap lehetőséget rá, ha a megszakítás az edzés 45. perce után történne, egyéb esetben piros zászló mellett is leketyeghet az óra.

Míg az átfogó, a kasztnit és az erőforrást is érintő nagy szabályváltozási csomag miatt 2026-ban három előszezoni teszt lesz (öt nap Barcelonában, majd kétszer három Bahreinben), a WMSC tisztázta, hogy 2027-re visszatér az elmúlt években bevetett egyszer háromnapos tesztelés.

Az új generációs autók bevezetésével a 2026-os idényre a pályán dolgozó műszaki személyzet számát is megemelik 58-ról 60 főre. (A kommunikációs, vendéglátással stb. foglalkozó csapattagok eddig és ezután sem számítanak bele ebbe a keretbe.)

Az FIA a jövőre megjelenő aktív aerodinamikai elemek kapcsán is tett bizonyos műszaki pontosításokat, ahogy a versenyek megszakítását és újraindítását illető szabályok szövegét is „tisztába tette”.

Tovább módosítás, hogy az F1-es versenyengedély, az ún. szuperlicenc megszerzéséhez szükséges pontok terén nagyobb értéket rendelnek az amerikai IndyCar-szériához: míg eddig a bajnokság első helyezettje 40, a többiek rendre 30-20-10-8-6-4-3-2-1 pontot szereztek, 2026-tól 40-30-25-20-15-10-8-6-3-1 pont lesz a leosztás. (Összevetésképpen a Forma-2-ben elért bajnoki helyezések szuperlicencpont-értékei: 40-40-40-30-20-10-8-6-4-3, az FIA Forma-3-as bajnokságáé: 30-25-20-15-12-9-7-5-3-2; a szuperlicenc kiváltásához a megelőző három szezonban legalább 40 pontot kell összeszedni.)