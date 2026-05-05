Függetlenül attól, hogy kiben milyen érzelmeket kavar fel az aktuális, tetemesen meghízott M5-ös, a BMW-t mindenképpen elismerés illeti, amiért nem dőltek be a downsizing divatjának, és kitartottak a V8-as blokk mellett. A bajor izomautó már gyári, szériaállapotában is tekintélyes 717 lóerőt és 1000 Nm-es csúcsnyomatékot szabadít az aszfaltra, ám a G-Power kezelésbe vette a technikát, és kíméletlenül feljebb tekerték a potmétereket.

A G5M Bi-Turbo névre keresztelt legújabb kreáció nem csak egy új motorprogram: megnövelt áteresztőképességű leömlőcsöveket építettek be, amelyeket 200 cellás sportkatalizátorokkal és egy teljesen átdolgozott kipufogórendszerrel párosítottak. A fokozott hőterhelés miatt a töltőlevegő-hűtőket is nagyobb kapacitásúra cserélték, a friss levegő útját pedig egy látványos karbonszálas szívórendszer segíti.

A neves német tuningműhely természetesen a motorvezérlő szoftvert sem hagyta érintetlenül. A végeredmény egészen mellbevágó: az átirat immár kerek 1000 lóerőt présel ki magából, ami hajszálpontosan egyetlen lóerővel marad el az eredeti Bugatti Veyron legendás 1001 lóerős értékétől. A csúcsnyomaték eközben monumentális, 1200 Nm-re ugrott.

Az igazán elegáns húzás azonban a csomagok modularitása: a megrendelőknek nem kötelező rögtön a csúcsváltozatra rábökniük a katalógusban. A V8-as már egy sima szoftveres optimalizálással is 850 lóerőt hoz, sportdobbal kiegészítve 900 lóerő a matek.

Pontos gyorsulási adatokat egyelőre nem közöltek, de ha abból indulunk ki, hogy az alapmodell mindössze 3,5 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100 km/órára, afelől ne legyen kétségünk, hogy a teljes, 1000 lovas csomaggal felvértezett G5M Bi-Turbo ennél lényegesen vehemensebben tépi majd fel az aszfaltot.

És mérget vehetünk rá: a G-Power tesztpadjain már javában nyúzzák a még durvább verziót. Borítékolható, hogy még nagyobb turbófeltöltők is érkeznek majd, amelyek még tovább feszítik a technika határait.

Ezek a finomítások külön-külön, vagy egyben, csomagként is megvásárolhatók, utóbbi ára picivel 31 000 euró (11,2 millió forint) felett alakul.