Ahogy arról nemrég a Vezess beszámolt, Stefano Domenicali F1-vezér belengette, terveik között szerepel, hogy átalakítsák a Forma-1-es hétvégék lebonyolítását. A fő problémájuk az, hogy jelenleg a péntekeknek nincs igazán tétje. Hogy ezzel a csapatok mennyire értenek egyet, az mindig kérdéses, ugyanis az, hogy a pénteki napon is van már téttel bíró esemény, az a gyakorlásból, az autók tökéletes beállításától vesz el időt. Jó példa erre a sprinthétvégék esete, amikor a pénteki edzésidő 120 percről 60-ra csökken.

Sokszor láthattuk már azonban, hogy az F1 vezetése hajthatatlan, és ha valamit a fejükbe vesznek, akkor azt véghez is viszik. Épp ezért gondolkoztunk el azon, hogy milyen megoldás jöhetne szóba, mely téttel bíróvá teheti a pénteki napokat, mégis megmarad a lehetősége a csapatoknak a hétvégi felkészülésre.

A felvetésre a választ a Liberty Media portfóliójába nemrég bekerült másik versenysorozat, a MotoGP adhatja meg. A gyorsaságimotoros-vb már jó ideje alkalmazza azt a rendszert, hogy

a versenyzők a szabadedzésről közvetlenül az időmérő második szakaszába juthatnak.

A MotoGP-n két szakaszból áll az időmérő, a pole-pozícióért pedig 12-en szállhatnak harcba a Q2-ben. A 12 helyből azonban már 10 elkel a második szabadedzés végén, a gyakorlás első tíz helyezettje automatikusan bejut. Nekik részt sem kell venniük a Q1-ben, ott a többiek próbálkoznak és küzdenek a továbbjutásért.

Ugyanez megvalósítható lehetne a Forma-1-ben is: a második szabadedzés legjobb 10 pilótája automatikusan az időmérő második szakaszába juthatna, így már a péntekeknek is lenne tétje, de mégsem menne ez a szabadedzések rovására. A Q1 sem lenne unalmas, hiszen 12 autót így is láthatna a közönség, akik közül hat továbbjutna a következő etapra.

Milyen hátulütője lenne ennek a megoldásnak?

Ki szeretnénk emelni, hogy ez az ötlet arra alapul, hogy a Forma-1 vezetése változást tervet. Véleményünk szerint a jelenlegi hétvégi menetrenddel nincsenek nagy problémák, és a 2006 óta használt három szakaszos időmérő rendszer is bevált: igazságos eredmények születnek mindenki számára egyenlő feltételek mellett, és képes meglepetésfaktort is nyújtani. A szabadedzésen kiharcolt továbbjutás lehetősége talán utóbbin, a váratlan eredmények lehetőségén csorbítana kissé, ugyanis a legjobb autóval rendelkezők kisebb eséllyel véreznének el idő előtt.