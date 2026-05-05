Újabb tanulságos baleset felvételeit tette közzé az autópálya-kezelő, bár az pont nem derült ki ezúttal, hogy hol és mikor történt. Arról sem számolt be a társaság, hogy megsérült-e a balesetben érintett sofőr.

Ami biztos: egy kamionos fékezés és korrigálás nélkül letért az autópályáról, de nem a pihenőben, hanem az árokban kötött ki. Az MKIF Zrt. egy általános veszélyforrást emelt ki az eset kapcsán: a fáradtságot.

A tavaszi változó, egyre melegebb időben bárkit megkörnyékezhet rosszullét, ingerültség, figyelmetlenség. Egy 2023-as ausztrál tanulmány szerint megduplázza a baleset esélyét az, ha a sofőr kevesebb, mint öt órát aludt a vezetést megelőző 24 órában.

Az autópálya-kezelő a jelenet kapcsán arra kérte a közlekedőket, hogy amennyiben fáradtnak érzik magukat, a legközelebbi pihenőben álljanak meg.