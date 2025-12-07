A 2025-ös Forma-1-es szezon ugyan még tartogat izgalmakat, de hamarosan véget ér, a sportág vezetése pedig már bőven a jövőre koncentrál. Hogy erőviszonyok szintjén mi vár ránk, azt még senki sem tudja megmondani, az azonban biztos, hogy még az eddigieknél is több versenyt láthatunk.

“Hogy nőni fog-e a sprintek száma? Igen” – mondta határozottan Stefano Domenicali F1-vezér a Sky Italia közvetítésében, amikor a jövőt firtatták a csatornán. “Szerintem a pilótáknak ez tetszeni fog. Sokkal jobban szeretnek akkor vezetni, amikor versenyeznek, és a pontokért küzdenek.”

Domenicali azt azonban leszögezte, a 24 hétvégéből álló F1-naptár tovább már nem fog nőni, noha – mint viccelődve fogalmazott – a résztvevők “még mindig tudnak időt szakítani arra, hogy kifeküdjenek a strandra két futam között.”

Az olasz szakember elárulta, a Forma-1 hamarosan bemutat egy változáscsomagot a csapatoknak és a versenyzőknek, melynek középpontjában a hétvégék menetrendjének megváltoztatása lesz. Domenicali szerint a probléma az, hogy jelenleg a pénteki napok tét nélküliek, ezen változtatnának valahogy. “Gondolkozunk a sprinthétvégék számának növelésén 2027-től és a hétvégék rövidítésén.”