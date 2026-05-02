Nyitottnak indult, de a végére a mercedeses Kimi Antonelli egyértelmű elsőségét hozta a 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj időmérő edzése. A zsinórban harmadik nagydíjpole-ját szerző olasz ifjonc mögött a nagyot javuló Red Bull-lal Max Verstappen és a ferraris Charles Leclerc végzett.

A kvalifikáció után a top 3 Martin Brundle-nek nyilatkozott.

Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 (1.):

„Nagyszerű nap az újabb pole-lal. A sprinttel kicsit nehezen indult a nap, ott nem alakultak jól a dolgaim, de nagyon elégedett vagyok a magamra találással. A Q3-ban kicsit túltoltam az utolsó körömön, de az első kör is elég erős volt, szóval örülök. Remélem, holnap végre összejön egy varázslatos rajt, jó lenne, ha nem veszítenék pozíciót, nagyon igyekszem majd. A hétvége összességében eddig egy kicsit nehezebb volt a Mercedesnek, de nem estünk szét, igyekszünk maximalizálni a teljesítményt.”

Max Verstappen, Red Bull (2.):

„Szerintem két dolog hozta a mostani eredményt. A korábbi fordulókon igazán nem volt jó az autó, de én magam sem éreztem rá igazán, de az elmúlt hetekben a csapat éjt nappallá téve dolgozott, a fejlesztéseken, és azon, hogy én is jobban ráérezzek bizonyos dolgokra. És itt is a gyümölcse: sokkal jobban a kezemben érzem az irányítást, jobban tudom nyomni, na és a fejlesztések is jól működnek. Az első soros eredmény sokkal jobb, mint amire a hétvége előtt számítottam.”

„A sprinten jó volt a rajtom, idén eddig nem jutott sok ebből. Igyekszem, hogy a versenyen is ilyen legyen. Innen már látszik a fény az alagút végén, folytathatjuk a felzárkózást. A sprinten nem voltunk rosszak, az autó nem ment rosszul tiszta levegőben. Persze a vasárnap megint más lehet.”

Charles Leclerc, Ferrari (3.):

„Elmentem a határig, de ma egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. A hétvégére komoly fejlesztési csomagot hoztunk, ami segített, de még mindig van miben javulnunk. Nem volt egyszerű az időmérő, a szél körről körre folyamatosan változott. Az autó is mindig másképp viselkedett, főleg a 11-es, 12-es kanyarok közti szakaszon, hatalmas különbségek voltak a körök között. A 3. hely jó rajtpozíció, várom a holnapot. Mondjuk úgy néz ki, esős lesz. Hogy mikor és mennyi esik majd, még nem tudjuk, de szerintem esős futamunk lesz.”