Április elején holland sajtószivárogtatás/-értesülés kényszerítette ki az amúgy valószínűleg későbbre tervezett bejelentést, miszerint Max Verstappen „örökös versenymérnöke”, valamint tavaly óta a Red Bull Racing vezető versenymérnöki szerepét is betöltő Gianpiero Lambiase (becenevén GP) a McLaren kedvéért elhagyja az energiaital-gyártó csapatát.

McLaren a maga közleményében azt írta, a brit-olasz szakember remélhetőleg 2028-ra csatlakozik hozzájuk versenyfőnöki pozícióban, míg a Red Bull kommünikéjében „2028 végén”-t említettek.

Ez még nem is akkora ellentmondás, az viszont már az, hogy míg a wokingi csapat állítása szerint Lambiase a meglévő struktúrába tagozódik majd be a mostani csapatfőnök, Andrea Stella alá, addig az eredeti sajtóhír az új érkezőnek „adta” a csapatfőnöki posztot, míg az olaszt korábbi munkaadójához, a Ferrarihoz „küldték vissza”, szintén csapatfőnöki beosztásban.

A Lambiase mclarenes főnöki kinevezését illető állítást ismételte el a Red Bull főnöke is szombaton Miamiban: „GP rendkívüli lehetőséget kapott; tudják, ő lesz a csapatfőnök odaát” – mondta Laurent Mekies a brit Sky Sportsnak.

A francia szakember megjegyzése nem aratott sikert a McLaren-vezér Zak Brownnál, aki újságírói szembesítésre így reagál még aznap: „Ezek szerint ő olyasmit tud, amit én sem. Nekünk megvan van csapatfőnökünk, Andrea Stella az, és ő is marad.”

A Red Bulltól – és ezt a McLaren az eredeti közleményében is kiemelte – a wokingiak már korábban csábítottak át kulcsembereket, a műszaki vezető/főtervező Rob Marshalt és a sportigazgató Will Courtenay-t, így Lambiase elcsaklizása újabb fájdalmas veszteség lehet – gyanítható, hogy Mekies szándékosan, a bajnokcsapaton belüli zavarkeltésre, Stella esetleges elbizonytalanítására dobta be a megjegyzését a nyilvánosság előtt.

Nem tudni, működött-e a dolog, de az biztos, hogy vasárnapra a Red Bull-főnök és a McLaren-vezér elásta a csatabárdot: „Egyikünk sem akart ebből adok-kapokot csinálni, volt egy jó beszélgetésünk, ahogy máskor is, túlléptünk ezen” – állította Mekies.

A McLaren jelenlegi csapatfőnöke, Stella egyébként még áprilisban, a csapat oldalán megjelent interjúban reagált a Lambiase és a maga jövőjét illető spekulációkra:

„Az az igazság, hogy a közelmúlt csillagászati fizetéseket és mitikus előszerződéseket illető pletykáin csak nevetni tudok. Úgy tűnik, idén a szokásosnál korábban kezdődött a silly season. De megszoktam már az ilyesmit, szóval csak mosolygok ezeken. Mint ha egy irigy cukrász akarná elrontani a desszertet a McLaren konyhájában – én azonban nagyon is tudom, melyik a jó hozzávaló, melyik a rossz, így nem harapok rá a mérgezett sütire.”

