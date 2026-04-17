Április 9-én kisebbfajta viharként csapott le a Forma-1 világára előbb pletyka, majd megerősített hír formájában, hogy távozik a Red Bull kötelékéből Gianpiero Lambiase. Max Verstappen versenymérnöke az egyik legfőbb riválisnál, a McLarennél fog munkába állni 2028-tól, előtte azonban már kényszerszabadságra küldik, ahogyan az ilyenkor szokás, a friss érzékeny információk átadásának elkerülése érdekében.

Lambiase már a sokadik kulcsember, aki távozik az energiaitalosoktól az elmúlt években. Természetesen fel is merül a kérdés, hogy hogyan hat ez Verstappen jövőjére, aki munkakapcsolati szempontból hozzá ennyire közel álló társat talán még nem is veszített el a Red Bullnál. A történtekről a minap maga a négyszeres világbajnok szólalt meg egy amszterdami eseményen, ahol elárulta,

ő maga is a távozásra biztatta Lambiasét.

“Elárulta, milyen ajánlatot kapott. Azt mondtam neki, bolond lenne nem elfogadni. Mindent elértünk együtt, és ezek után egy fantasztikus ajánlatot kapott, különösképpen a családját és a számukra megteremtett biztonságot tekintve” – utalt nem túl burkoltan az anyagiakra Verstappen.

“Úgymond a jóváhagyásomat kérte, én pedig azt mondtam neki, hogy feltétlenül vágjon bele. Nagyon ezt szerette volna hallani tőlem” – tette hozzá.

A pilóta jövőjéről saját maga nem, azonban az apa, Jos Verstappen megszólalt. “Megváltoztak a dolgok, főleg négy vb-cím után. A végső döntés Maxé, de szerintem folytatni fogja” – fogalmazott.