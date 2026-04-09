Csütörtökön a teljes F1-es sajtón körbefutott, hogy a McLaren állítólag átcsábította a Red Bull Racingnél a kezdetek óta Max Verstappen versenymérnökeként, illetve a csapat vezető versenymérnökeként dolgozó Gianpiero Lambiasét.

A hírek arról szóltak, hogy a 45 éves olasz-brit szakember a Red Bull-os szerződése lejárta után, 2028-ban csatlakozik majd a wokingiakhoz csapatfőnökként, leváltva a jelenlegi vezető Andrea Stellát.

Úgy tűnik, a média kiugrasztotta a nyulat a bokorból, délutánra ugyanis a McLaren hivatalosan is megerősítette a hírt, igaz, közleményükben kicsit másról szól, mint a szóbeszédek.

A 2024-ben és ’25-ben konstruktőri bajnoki címet szerző alakulat leszögezte, hogy valóban hozzájuk várják Lambiasét, aki azonban a megegyezés szerint „vezető versenyfőnöki” (chief racing officer) minőségben áll majd munkába, azaz nem Stella helyére, hanem „alá” kerül a hierarchiában, az olasznak jelent majd.

McLaren Racing is pleased to announce that GianPiero Lambiase will join the McLaren Mastercard Formula 1 Team as Chief Racing Officer, reporting into Team Principal, Andrea Stella. #McLarenF1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) April 9, 2026

A szakember „legkésőbb 2028-ban” csatlakozik a McLarenhez, tették hozzá.

Az Andrea Stella esetleges Ferrarihoz való távozását illető spekulációkra reagálva a kommünikében aláhúzták, hogy a csapatfőnök „hosszú távú szerződéssel” rendelkezik náluk.