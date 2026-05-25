Vitézy Dávid, közlekedési- és beruházási miniszter vasárnap jelentette be saját Facebook oldalán, hogy Barna Zsoltot kérte fel a közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkárának.

A miniszer kiemelte, hogy a szakember feladata lesz az új KRESZ előkészítése, valamint az állami közutak kezelési szemléletének megújítása, továbbá a városi és elővárosi szakaszokon minden utazó, köztük a gyalogosok és kerékpárosok érdekeinek érvényesítése is.

Barna Zsolt építőmérnök és közúti biztonsági auditor, aki hosszú éveket töltött a felsőoktatásban, majd az állami szférában uniós fejlesztési projekteken dolgozott. Az elmúlt tizenkét évben egy mérnöki tervező és tanácsadó cég vezetőjeként tevékenykedett. Jelentős szerepet vállalt az útügyi jogszabályok és tervezési előírások kidolgozásában a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság tagjaként, emellett szakosztályelnökként dolgozott a Magyar Mérnöki Kamarában is.

Az új KRESZ-t még az előző kormány kezdte el előkészíteni. A tervezetet – amelynek megalkotásában 70 szervezet és legalább 100 szakértő vett részt – idén januárban mutatták be. Egy hónappal később pedig az akkori Építési- és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) újabb sajtóháttérbeszélgetést tartott a tervezettel kapcsolatban. Az új KRESZ-szel kapcsolatos jogalkotási folyamat azonban még nem indult el.

A következő lépcső tehát a tervezet finomhangolása lehet a beérkezett észrevételek alapján. Amennyiben elkészül a véglegesnek szánt változat, akkor is legalább még minimum fél évnek kell eltelnie a kihirdetés és a hatályba lépés között. Korábban 2027-re valószínűsítették az új KRESZ hatályba lépését.