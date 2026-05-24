Arcfelismerő technológiát vetettek be a kutatók a járművezetők hangulatának nyomon követésére – adta hírül a brit The Mirror sajtóorgánum internetes kiadása. A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a nők, vagy a férfiak mosolyognak-e többet vezetés közben?

A technológia minél precízebb használata érdekében először finom hangolni kellett a rendszert. Ennek során a tudósok az emberi arcra vonatkozóan mintegy 468 pontot jelöltek meg a szoftverben. Vagyis nemcsak a mosolyt, hanem az egészen finom, az örömhöz és a boldogsághoz kapcsolódó apró izomösszehúzódásokat is nyomon tudták követni.

A rendszer ezeket a mikromozgásokat figyelte és rögzítette (másodpercenként 60 képkocka), majd kielemezte, hogy a 15 perces vezetési intervallumok alatt milyen hangulatban voltak a gépjárművezetők a kormány mögött. Az adatokból megkapták, hogy a résztvevők egy óra alatt hányszor mosolyognak. A kutatás általános mérőszáma ugyanis az óránkénti mosolyszám (SPH) volt.

A vizsgálatban összesen 30 autóst követtek nyomon. A nőknél összesen átlagosan 337,5 SPH-t regisztráltak, míg a férfiaknál ez az érték csak 171,4 SPH volt. Vagyis a hölgyek kétszer annyit mosolyognak vezetés közben, mint a férfiak. Az óránkénti mosolyszám (SPH) Dr. Duncan Williams kognitív tudóshoz köthető, aki a Google AI által fejlesztett MediaPipe arcfelismerő rendszert alkalmazta.

A kutatást a Fiat rendelte meg eredetileg az Egyesült Királyságban. Az olasz márka alapvetően arra volt kíváncsi, hogy hogyan fogadják a gépjárművezetők az új Fiat Grande Panda-t, mivel a Fiat szeretne kilépni a szürke autók világából és olyan autókra kíván összpontosítani a jövőben, amelyekben benne van az olaszos “Dolce Vita” érzés. Ezen a téren az említett modell 258.1 SPH-t ért el, és csak csekély különbség volt a hibrid (257 SPH) és az elektromos változat (259 SPH) között ezen a téren.