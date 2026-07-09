„Folyamatban van hitelesített légalkoholmérő berendezések beszerzése” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérdésére. A vásárlás célja, hogy „valamennyi rendőrkapitányság és rendőrőrs rendelkezzen ilyen eszközzel”.

Jelenleg 3832 darab alkoholszonda van országszerte a kapitányságok tulajdonában. A megvásárolandó készülékek a rendőrség szerint lehetővé teszik, hogy kevesebb igazságügyi szakértőt rendeljenek ki, amitől egyszerűsödnek az autósok elleni eljárások és „mérséklődnek annak költségei”.

Hogyan lesz olcsóbb ettől a rendőri munka? Az ORFK magyarázata szerint „az eljárás megindításának alapját képező előszűrést követően az ittas állapot bizonyításának, és a jogi felelősség megállapításának érdekében az alkoholfogyasztás kimutatására az arra alkalmas rendszeresített hitelesített légalkoholmérő berendezés alkalmazása vagy a vér- és vizelet-mintavétel szolgál, amelyet egészségügyi intézményben orvos hajt végre. Vér- és vizeletminta-vétel esetén az alkohol fogyasztásának megállapítására az eljárás során minden esetben igazságügyi szakértői vizsgálat szükséges. A szakértői vizsgálat időigényesebb, jellemzően költségesebb. A hitelesített légalkoholmérő berendezések alkalmazásával ezek a költségek elkerülhetők, és az eljárások időtartama is csökkenhet.”

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Kétmillió forintos szondákba fújunk

Az autósok és a rendőrök által is használt „alkoholszonda” kifejezés valójában két eltérő készüléket takar: alkoholtesztert és légalkoholmérőt. A teszter egy kalibrált, de nem hitelesített elektromos készülék, a hitelesített légalkoholmérők viszont már bizonyító erejű mérés elvégzésére alkalmasak.

Ezek az eredmények lehetnek alapja az eljárás megindításának, amely lehet szabálysértési-, közigazgatási- vagy büntetőeljárás. A légalkoholmérő alkalmazását mindig jegyzőkönyvezni kell, ennek melléklete a készülék által kinyomtatott mérési eredmény.

Összesen 93 darab alkoholtesztert és 30 darab légalkoholmérőt vásárolt a rendőrség az elmúlt 2,5 évben, összesen 87 589 249 forintért – derült ki a Vezess adatkérésére adott válaszból.

A teszterek átlagára ebben az időszakban 241 872 forint volt, a legalkoholmérőkért átlagosan 2 169 837 forintot fizetett az ORFK ebben az időszakban.

Alkoholszonda típusa Beszerzés éve Mennyiség (db) Bruttó Ft Dräger Alcotest 7510 hitelesített légalkoholmérő 2024. 1 2.207.641 Dräger Alcotest 7510 hitelesített légalkoholmérő 2025. 27 57.848.262 Dräger 5000 kézi alkoholteszter 2025. 20 3.500.120 Dräger 7000 kézi alkoholteszter 2025. 38 11.826.113 Dräger Alcotest 7510 hitelesített légalkoholmérő 2026. 2 5.039.233 Dräger 5000 kézi alkoholteszter 2026. 30 5.520.690 Dräger 7000 kézi alkoholteszter 2026. 5 1.647.190

Különbség még a két készülékfajta között, hogy az alkoholtesztert előszűrésre használják a rendőrök az útszélre leállított autósoknál, vagyis a helyszínen. Ennek eredménye határozza meg, hogy beviszik-e a sofőrt. Pozitív eredmény után jöhetnek aztán a hitelesített légalkoholmérők.

Találtunk olyan országrészt, ahol alig ellenőriznek a rendőrök

Nógrád megyében 305 alkalommal használtak alkoholszondát a rendőrök 2026 első négy hónapjában. Jász-Nagykun-Szolnokban ezzel szemben 35 785 alkalommal. Ez 117,3-szoros különbség.

Ha félretesszük a két szélsőséget a megyei rendőrök alkoholszondázási gyakorlatában, akkor is rendkívül jelentős differenciát látni az ország különböző területei – és útjai – között. Pest megyében 28 163 alkalommal használtak ilyen műszert a rendőrök, Somogyban pedig 27 231 esetben 2026 első négy hónapjában, ezzel szemben Veszprém megyében 4434-szer, Vasban pedig csak 2625 esetben.

Nem új a jelenség, 2025 egészét nézve is extrém eltéréseket látni. Nógrád megyében mindössze 1622 alkalommal használtak alkoholszondát a rendőrök 12 hónap alatt, míg Vas megyében 5232 esetben, ezektől látványosabban akítvabbak voltak a rendőrök az ittas vezetők kiszűrésében Pest megyében 98 230 alkoholszonda-használattal, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 92 837 alkalommal.

A konkrét okokat firtató kérdésünkre azt válaszolta a rendőrség, hogy „az eltéréseket indokolhatják a területi, helyi sajátosságok, a forgalmi és baleseti kockázatok, a turisztikai és rendezvényforgalom, az évszakos és napszaki változások, a helyi alkoholfogyasztási és közlekedési szokások. Ezért az ittasság-ellenőrzési tevékenység értékelésekor nem pusztán az ellenőrzések számát, hanem azok kockázatalapú indokoltságát, időbeli és térbeli célzottságát, valamint közlekedésbiztonsági eredményességét célszerű vizsgálni.”

Megkérdeztük a rendőrséget arról is, milyen szempontok szerint választják ki az ellenőrzés helyét. „Települési szinten a korábbi ittas járművezetésen történő tettenérések, illetve az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma alapján történik a helyszínek kiválasztása, de figyelembe vesszük a lakossági jelzéseket is. Ugyanakkor a rendőrség általános forgalomellenőrzésének is része az ittas járművezetők kiszűrése” – válaszolta az ORFK.

A legutóbbi nagy rendőrségi razzia pár hete volt, 2026. június 15. és 21. között Magyarország teljes területén ellenőrizték a közlekedőket a Roadpol Alkohol és Drog elnevezésű európai akcióban. Ennek részeként június 19-én 24 órás Alkohol- és Drogmarathon akció is volt.

Egy hét alatt a rendőrök 147 070 sofőrt ellenőriztek. 482 esetben intézkedtek olyan gépjárművezetővel szemben, aki ittasan vagy bódultan közlekedett, 220 sofőrnél a bűncselekményi értékhatárt is meghaladó volt az alkoholfogyasztás. Ezen túl 11 kerékpárost is eljárás alá vontak.

Megállt a csökkenés Ötéves időszakot nézve csökkent, 2024-ről 2025-re viszont minimálisan növekedett az ittasan okozott közlekedési balesetek száma Magyarországon, ami az alábbi grafikonon jól látható (forrás: ORFK). A balesetek legfőbb oka pár éve az elsőbbségadási szabályok megszegése, utána jön a gyorshajtás, majd a kanyarodási szabályok megszegése. Azt nem tudni, hogy ezen belül melyiknél milyen arányban játszott szerepet az alkoholfogyasztás, mert nem ritkán több halmazba is belelógnak a részegek szabályszegései. Lehet, hogy valaki ittasan lépte át a megengedett haladási sebességet, és kisodródott, vagyis a kanyarodás szabályait is negligálta, de közben nem szegte meg az elsőbbségadási szabályokat.

Milyen alkoholszondákat használnak a magyar rendőrök? Összesen tizenegyféle műszere van a magyar rendőrségnek az alkoholfogyasztás ellenőrzésére. Ebből hétféle alkoholteszter: Lion SD-400, Lion 500, Dräger 6810, Dräger 6820, Dräger 7000, Dräger 5000, Alcovisor Mercury Nodic. Négy pedig légalkoholmérő: SERES, Dräger Alcotest 7110, Dräger Alcotest 7510, Dräger Alcotest 9510.

Ahol alig ellenőriznek, ott vajon magasabb a részegen okozott balesetek aránya?

Utána néztünk, hogy a rendkívül kevés ellenőrzéssel párhuzamosan mennyi az ittasan okozott közlekedési balesetek aránya Nógrád megyében az összes baleset között.

A rendőrség statisztikái szerint 7,78 százalék volt ez az arány 2026 első négy hónapjában, ami a harmadik legmagasabb arány a megyék (plusz Budapest) között. A legmagasabb Zalában volt az arány 10,62 százalékkal, a legalacsonyabb Fejérben 2,75 százalékkal, az országos átlag 5,15 százalék.

A 20 magyarországi területi egység közül 12-ben csökkent az ittasan okozott balesetek aránya 2025-höz képest. Nógrádban emelkedett idén. Veszprém és Zala megyében szintén.