Két új autót mutatott be az MG Goodwoodban, a cikk megjelenésének napján kezdődő Festival Of Speeden. A GO egy izomgolyónak megrajzolt kisautó, széles kasztnival, óriási hátsó diffúzorral és öt ajtóval. Ablakvonalát az MG B ihlette. Ez a kupéként is, de legnagyobbrészt vászontetővel értékesített sportautó volt a világ legsikeresebb roadstere és a Mazda MX-5 mögött most is a második.

Kisautó a GO, nagyobb SUV a Cyber

Londonban, az MG ottani dizájnközpontjában született a formaterv Carl Gotham vezetésével. Kisugárzásában van valami az MG Metro Turbóból is, az 1980-as évek közepén a rali világbajnokság B-csoportjában indított raligépből.

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Az MG Cyber Concept egy nagyteljesítményű SUV-t vetít előre. A félmagas építésű crossover az Alfa Stelvio, a Škoda Kodiaq vagy a Toyota RAV4 méretkategóriájába tartozik.

Jozef Kaban, az MG globális dizájnért felelős alelnöke azt nyilatkozta a koncepcióautók kapcsán, hogy „A nagyszerű dizájn az emberekkel kezdődik, nem a termékekkel. A technológia és az innováció elengedhetetlenek, de ezek megoszthatók másokkal. A karakter viszont nem.”

A korábban többek között az Audi, a Škoda, a Bentley és a Rolls-Royce autóin dolgozó designersztár szerint “Az autótervezés jövője olyan erős identitással rendelkező modellek megalkotásáról szól, amelyeket az emberek azonnal felismernek, és amelyekhez érzelmileg kapcsolódnak. A jó dizájnnak kíváncsiságot, izgalmat és vágyat kell ébresztenie. El kell érnie, hogy az emberek megálljanak, elmosolyodjanak, és többet akarjanak megtudni az autóról.”

Villanyhajtás, ismeretlen részletek

Mi is szerettünk volna többet megtudni az autókról, de egyelőre semmilyen részletet vagy műszaki adatot nem osztott meg az autókról az MG, azt leszámítva, hogy mindkettő akkumulátoros elektromos autó.

Egyelőre annyi információink van az autók közeljövőjéről, hogy a kiskocsiból 2027-ben lehet gyártásra kész szériaautó, ez azonban nem jelenti azt, hogy hazánkban már jövőre megvásárolható lesz, ez áthúzódhat 2028-ra. A Cyber Concept sorsáról nem közölt részleteket a kínai autógyártó.