Kacskaringós úton, de újra egymásra talált a Red Bull és Adrian Newey.

A brit sztármérnök még a 2010-es évek közepén a Red Bull Racing technikai igazgatójaként kezdte fejleszteni az Aston Martin Valykrie hipersportkocsit, amikor még a brit sportkocsimárka az F1-es csapat szponzora volt.

A Valkyrie-n végzett munkától kedved kapva Newey a Red Bull égisze alatt is hasonló projektet indíthatott, szabad kezet adtak neki, hogy egy, az Astonnál is ütősebb, a határokat feszegető autónak fusson neki. A 67 éves szakember azóta már az Aston Martin F1-es csapatának főnöke, ám a Red Bull szörnyetege csak most készült el, a hétvégi Goodwoodi Sebességfesztiválon mutatkozott be mozgásban, a premierre pedig visszatért a tervezőzseni is, Newey is beült a szüleményébe.

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A Red Bull RB17 névre hallgató gép kizárólag versenypályás használatra készült, különlegessége, hogy a mai trendekkel ellentétben nyoma sincs benne a hibrid hajtásnak, a teljesítmény kizárólag belső égésű motorból ered, de nem akármilyenből: a V10-es F1-es motorokból származtatott 4,5 literes Cosworth 15 000/perc fordulatig pörög, több mint 1200 lóerőt ad le. A szénszálas kasztnis, mindössze 900 kg-os fenevad így 350 km/óra körüli végsebességre képes, fejlett aerodinamikájának köszönhetően pedig állítólag Forma-1-közeli köridőkre képes.

The RB17 is finally on track at Goodwood and it looks and sounds AMAZING 🤩 pic.twitter.com/LNr7CWy4Up — RBR Daily (@RBR_Daily) July 9, 2026

A Red Bull korlátozott számban gyártja az RB17-est, legfeljebb 50 példány kézül belőle, persze valószínűleg a kereslet sem haldja meg ezt, hiszen nem sokaknak van pénze átszámítva 2,8 milliárd forintos pályanapos játékszerre.

Newey mellett Goodwoodbn a Red Bull Racing aktuális F1-es pilótája, Isack Hadjar, a jelenleg tartalékosként alkalmazott Cunoda Juki, valmint az utánpótlásprogramba tartozó, az F1 Academyben versenyző Alisha Palmowski is meghajtja majd az RB17-est.