A korábban a Williamsnél a McLarennél, majd a 2000-es évek közepétől a Red Bullnál bajnoki sikereket elérő Forma-1-es sztártervező, Adrian Newey 2025-ben csatlakozott az Aston Martinhoz technikai főnökként és társtulajdonosként.

A brit csapat a 2026-os szabályváltozások nyújtotta nagy áttörési lehetőséggel nem tudott élni, az új Honda-motor, valamint a Newey által csúszással, mondhatni kapkodva meg-/áttervezett autó katasztrofálisan sikerült, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat követően pedig az idei évre csapatfőnökké is kinevezett brit szakember eltűnt a versenyhétvégékről.

Később kiderült, hogy egészségügy problémákkal küszködik, a garázsba, a pályára csak a június eleji Monacói Nagydíjon tért vissza.

Az Aston Martin hivatalos csatornáját most ezt illetően is megszólalt a 67 éves szakember:

„Nem voltam 100%-os. Már rendben vagyok, de nehéz időszak volt. Ahogy szoktam mondani, a baj nem jár egyedül. Ami azt illeti, már tavaly sem voltam 100%-os, nagyon kellett figyelnem az egészség és a munka egyensúlyára. De a csapat remekül kezelte a helyzetet. Végig nagyon jó kapcsolatom volt a mérnökökkel, úgy érzem, nem okozott komolyabb fennakadást. Ez is bizonyítja, hogy mennyire támogató itt mindenki” – magyarázta.

Newey és beosztottai, valamint a Honda mérnökei is az idény kezdete óta dolgoznak a problémák mielőbbi kijavításán, sőt, úgy tűnik, a vártnál kicsit korábban, már a Magyar Nagydíjra megérkezik majd az Aston idei első érdemi fejlesztési csomagja is, erről ebben a cikkben írunk: