Amikor autóval indulunk nyaralni, szinte mindenki ugyanazzal kezdi: felkészítjük a négykerekűt az útra. Ellenőrizzük az ablaktörlő folyadék szintjét, ránézünk az olajra, beállítjuk a guminyomást, gondosan bepakoljuk a csomagtartót, és még az autópálya‑matricát is megvesszük, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodni. A kocsi ilyenkor tip‑top állapotban várja az indulást – mi magunk viszont már jóval kevésbé.

Az autó felkészítése rutinszerűen valósul meg, magunkkal viszont jóval kevesebbet foglalkozunk. Sok családnál a nyaralás előtti napokban ugyanaz a forgatókönyv látszik megvalósulni: kapkodás, csúszó feladatok, késő estig tartó pakolás, majd másnap reggeli rohanás, hogy még időben el tudjunk indulni.

Felborult rutin

A szervezetünk nem szereti a hirtelen változásokat. A nyaralás előtti napokban gyakran kimarad a reggeli, mondván, majd „útközben veszünk valamit”. Kevesebb folyadékot fogyasztunk, mert nem akarunk gyakran, akár félóránként megállni. Sajnos ilyenkor jellemző, hogy kapkodva étkezünk, mert a pakolás abban a pillanatban fontosabbnak tűnik. A stresszelés is eléggé jellemző ebben a helyzetben, hiszen a legtöbben a lehető legkorábban szeretnek elindulni.

Mindezek együttesen komoly kellemetlenséget jelenthetnek utazás előtt. Az emésztés ennek hatására lelassul, a széklet keményebbé válik, a bélmozgás ritkul. A tünetek viszont sokszor csak később, az autóban, vagy a nyaralás első napján jelentkeznek.

A többórás ülés hatásai

A hosszú autóút csak ráerősít a problémákra. A több órán keresztül tartó ülés ugyanis olyan, mintha a test egy lassú prés alatt lenne, folyamatos nyomást gyakorolva a kismedencei vénákra. Ez a tartós terhelés könnyen lelassítja a keringést, ami miatt a már meglévő panaszok – legyen az aranyér, székrekedés vagy egyszerű diszkomfort – még kellemetlenebbé válnak.

Miért van ez így? A mozgáshiány miatt lassul a bélrendszer működése, a medencekörnyéki vénákra pedig nagyobb nyomás nehezedik. Amennyiben ehhez hozzájön a kevés folyadék és a már eleve lelassult emésztés, akkor a hosszabb utak könnyen előhozhatják vagy felerősíthetik az aranyeres panaszokat.

Három-öt órás autóút során gyakran elhangzó érv, hogy inkább kerülni kell a megállást, mert a gyerekek úgyis alszanak, és emiatt csak felébrednének. Ezért aztán mindenki megpróbálja kibírni a szállásig. A szervezet viszont nem így működik. A tartós ülés rontja a keringést, az emiatt kialakuló keményebb széklet pedig nagyobb erőlködést igényel. Ez a két tényező együttesen ideális táptalaja az aranyeres panaszok megjelenésének.

Mondatok, amiket mindenki hallott már

„Induljunk már, mindjárt dugó lesz a pályán!” – ki ne hallotta volna már ezt a mondatot utazás előtt? De az sem ritka, amikor azt mondja valaki a másiknak, hogy „ne igyál annyit, most nem tudunk annyiszor megállni”, vagy „majd a szálláson eszünk-iszunk rendesen”. Az időnyomás és a sürgetés sajnos gyakran arra készteti az embereket, hogy lemondjanak az alapvető szükségleteikről. És sajnos néha pontosan ez az oka annak, hogy a nyaralás első napja nem a vízparton kezdődik, hanem a gyógyszertárban valamilyen orvosság beszerzésével. A kísérő tünetek között találjuk a kellemetlen feszülést, valamint az ülés közben keletkező fájdalmat.

Miért fontos erről beszélni?

Mert a legtöbb tünet vagy panasz nem az autópályán alakul ki, hanem már indulás előtt, a felborult rutin miatt. A hosszú út csak rátesz egy lapáttal. Amennyiben ezt nem hagyjuk figyelmen kívül, akkor sok kellemetlenség megelőzhető, és a nyaralás valóban pihenéssel indulhat, nem pedig fájdalommal és rossz közérzettel.

HIRDETÉS

Telitalálat aranyér esetén Az aranyér első jele gyakran az enyhe vérzés, amelyhez idővel fájdalom vagy kellemetlen érzés is társulhat. A tünetek megjelenésekor kiemelten fontos a megfelelő helyi kezelés, míg a proktológiai műtéteket követő lábadozás során a szöveti regeneráció támogatása kap főszerepet. A hialuronsav-tartalmú Proktis-M végbélkúp és Proktis-M plus végbélkenőcs kiválóan alkalmazható aranyeres panaszok esetén, illetve a végbéltáji sebészeti beavatkozásokat követő terápia kiegészítéseként, mivel hatékonyan támogatja a sérült szövetek regenerációját. A hialuronsav – kiemelkedő vízmegkötő tulajdonsága révén – segít fenntartani a szövetek optimális hidratáltságát, ezáltal ideális környezetet biztosít a természetes hámosodáshoz. A Proktis-M végbélkúp elsősorban a belső aranyeres panaszok kezelésére szolgál, míg a Proktis-M plus végbélkenőcs a külső, valamint a mellékelt applikátor segítségével a belső aranyér esetén is alkalmazható. A két készítmény a tünetek jellegéhez és a gyógyulás szakaszához igazítva akár kombinálva is használható. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök www.proktis.hu

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