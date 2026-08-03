Lassan Dunát lehet rekeszteni F1-es mozgóképes alkotásokból, annyi készült és készül mostanság. Ha nem lenne elég a Netflix dömpingje, akik a Drive to Survive mellett Michael Schumacherről dokumentumfilmet, Ayrton Sennáról pedig sorozatot készítettek, akkor ott van még a Brad Pitt-féle mozi is, mely Oscar-díjig jutott. Mindezeken túl készülőben van egy kevésbé emlegetett film is Schumacherről, melyen egy bolgár csapat dolgozik:

Mindezt tudják még fokozni a világ filmkészítői. A legújabb F1-es film Kanadából érkezik, a középpontban pedig az a Gilles Villeneuve lesz, aki az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején tett szert nagy népszerűségre sikereivel és vakmerőnek mondható stílusával. Az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve édesapja maga is eljuthatott volna a világbajnoki címig, ám 1982-ben a belgiumi Zolderben az időmérőn balesetet szenvedett Ferrarijával és elhunyt.

A magyarul Villeneuve: Egy legenda felemelkedése címmel lefordítható film ígéretesnek tűnik, legalábbis azok alapján biztosan, hogy a szeptember eleji Torontói Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában már le is vetítik a kritikusoknak. Nemzetközileg ismert neveket nem vonultat fel az alkotás, mely történetileg legalább 1970-ig visszanyúlik, így a nézők abba is betekintést nyerhetnek, hogyan jutott el a quebeci fiatal a Forma-1-ig.

Az 1 óra 42 perces játékidejű film nemzetközi terjesztéséről egyelőre nincs szó, Kanadában az alkotást november 11-étől vetítik a mozik.