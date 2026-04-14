Nem lehetett hiányunk az elmúlt időszakban F1-es mozgóképes alkotásokból. Még ha a Drive to Survive-ot nem is vesszük ide, a Netflixen akkor is ott volt a Senna-sorozat, az Andrea Kimi Antonelli-féle rövid alkotás, vagy pár éve a Michael Schumacherről szóló dokumentumfilm. Ezen felül természetesen ott volt az Oscar-díjig is eljutó F1-film Brad Pitt főszereplésével, mely akkorát ment, hogy már a folytatáson gondolkodnak.

A már említett Schumacher megihletett több alkotót is. Egyfelől egy bolgár filmes csapat dolgozik egy mozifilmen, mely a hétszeres világbajnok első F1-es lépéseit dolgozza fel, másrészt a Netflix is visszatért a legendás versenyzőhöz: Schumacher ’94 címen a versenyző első világbajnoki szezonjára fókuszáló filmet mutatnak be, még idén.

Az említettek közül a bolgár projekt maradt leginkább a radar alatt, ami nem csoda abból a szempontból, hogy egy nagy név vagy partner sincs a produkcióban. A készítők azonban így is serényen dolgoznak, melyet jól mutat, hogy elő is rukkoltak a The Kaiser (A császár) nevű alkotás első igazi előzetesével.

A film bevallottan mozisabb megközelítést alkalmaz a szigorúan dokumentarista megközelítés helyett, így érdemes ezen a szemüvegen keresztül nézni a látottakat. A teljes mozi egyébként az ősz folyamán jelenik meg az alkotók szerint, arról azonban nincs hír, hogy pontosan mikor, ahogy az sem ismert, hogy a nemzetközi közönséghez eljuthat-e az alkotás.