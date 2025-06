Június 26-án, azaz ma kerül a mozik műsorára az F1. A Lewis Hamilton, Brad Pitt és a legendás Jerry Bruckheimer produceri felügyelete mellett, a pár éve a Top Gun: Maverickkel nagyot alkotó Joseph Kosinski rendezésében, az Apple által finanszírozott filmben Pitt egy veterán versenyzőt alakít, aki évtizedek után tér vissza a Forma-1-be, hogy segítsen egykori pilótatársa (Javier Bardem) küszködő csapatának az előrekapaszkodásban. A fiktív APX GP-nél egy tehetséges, igyekvő technikai igazgató (Kerry Condon) a társa ebben, míg a másik autót egy ígéretes, de még nagyon éretlen ifjonc, Joshua Pearce (Damson Idris) vezeti. Fél szezon van a javulásra, vagy lőttek az istállónak…

A filmet a jövőre már a Forma-1-ben gyári csapattal szereplő Audi jóvoltából néztük meg a széles körű premier előtt, (dióhéjban) ilyennek láttuk az F1-et.

Ahogy a trailerekből is sejteni lehetett, a sztori a klasszikus (hollywoodi) sportfilm kliséit hozza: a küszködő csapat lendületbe hozása, a különc, magányos farkas veterán utolsó nagy esélye, az önfejű ifjú titán és a vén róka konfliktusa, egy kis szerelmi szál a közös sikeren dolgozó női munkatárssal – ez mind-mind ott van a vásznon, ráadásul maguk a karakterek is inkább kétdimenziós sztereotípiák, melyeket ugyanakkor azért elvisz a színészi teljesítmény és a karizma – Pitt, Idris, Bardem és Condon is „odateszi” magát. Humor, kikacsintás is akad.

A történet, annak fordulatai nagyrészt kiszámíthatók – szerencsére azért nincs a döntő pillanatban „megtalált” utolsó utáni, 9. sebességfokozat! –, de itt talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Kosinskiék az elkerülhetetlen dramatizálással együtt is remek érzékkel vitték a mozivászonra a Forma-1-es versenyzés hangulatát.

A rendszeres F1-nézők által sem látott szögekből, hatalmas lendülettel sikerült átadni a száguldást, a látványt a kismillió kamera, képbeállítás – a finanszírozó Apple külön kameraszenzorokat is fejlesztett a forgatáshoz! –, a hitelességet a versenygépeket valóban vezető színészek adják, ezekhez pedig még jelentősen hozzátesznek a hangeffektek, valamint a filmes zeneszerző-legenda Hans Zimmer kompozíciói, utóbbiakból lehetett volna több is. (Külön öröm, hogy a CGI-t illetően épp csak egy-egy pillanatra lógott ki a lóláb.)

Nekünk a versenyjelenetek tetszettek a legjobban, pusztán azokért megéri beülni a moziba.

Nagy öröm, és a hitelességet erősíti, hogy az F1 vezetése és több csapat is beállt a produkció mögé, így a pályán és azon kívül is feltűnnek a valós résztvevők, a versenyzők és csapatvezetők, illetve a McLarennek köszönhetően a fiktív csapatközpont is valódi.

Nagyon sok mindent igyekeztek az F1-es filmbe beleszuszakolni, a laikusok kedvéért elmagyarázni, amiért elismerést érdemelnek a készítők, de az alkotás feszesebb is lehetett volna, a két és fél órás játékidőből 15-20 percet lehetett volna ejteni – más kérdés, hogy „egyszer van Forma-1-es film!”, azaz ki kellett maxolni a lehetőséget.

A szerző ugyan nagy ellensége a „csak kapcsold ki az agyadat” megközelítésnek, így itt-ott voltak kifogásai, de a kevésbé finnyás, kevésbé kritikus – akár F1-rajongó, akár csak hétköznapi mozijáró – nézőnek igen szórakoztató lehet az alkotás – ún. nyári blockbuster, méghozzá a jobb fajtából.