Korábban a Vezess is beszámolt azokról a hírekről, hogy a Forma-1 “mostohagyerekének” nevezhető Alpine csapata 2027-től új főszponzorral gazdagodhat. Az érkező a Gucci luxusmárka, akiknek beszállását a motorsport csúcskategóriájába két ok miatt sem lehetett kirívónak nevezni. Egyrészt ott van a Louis Vuitton példája is, mint a sorozat partnere, másrészt a Guccit is birtokló Kering-csoport vezérigazgatója az a Luca de Meo, aki tavaly nyárig a Renault vezéreként dolgozott.

A pletykától végül hamar eljutottunk a hivatalos megerősítésig: a divatház és az istálló bejelentette, hogy jövőre már Gucci Racing Alpine F1 Team néven indul az enstone-i alakulat. Színek terén a hangsúlyosabb lehet az autókon a fekete-arany kombináció, míg a rózsaszín eltűnik, hiszen az azt “szállító” BWT biztosan jóval kisebb támogatóként marad – feltéve, ha marad egyáltalán a cég.

A két fél megegyezése legalább 3 évre szól, értéke pedig meghaladhatja a 150 millió dollárt a The Race információi szerint.

“Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy egy Gucci kaliberű, tekintélyes márkával működhetek együtt az F1-ben, mint az Alpine névadó partnere” – fogalmazott a bejelentés kapcsán Flavio Briatore, a csapat tanácsadója, aki maga is a divat világából érkezett még bő három évtizeddel ezelőtt a Benettonnal.