Miután Lewis Hamilton a Ferrarihoz távozott, a Mercedes a saját nevelésű újoncát, a 18. életévét tavaly augusztus végén betöltött Andrea Kimi Antonellit ültette a hétszeres világbajnok helyére 2025-re.

Az olasz ifjonc eddig jó választásnak tűnik, nincs túlságosan messze rutinos csapattársától, George Russelltől, hozza a pontokat, sőt, a Japán Nagydíjon ő lett a Forma-1-történetében a legfiatalabb pilóta, aki futamot vezetett, valamint leggyorsabb versenykört futott.

Antonelli megérdemelten tart számot a közönség figyelmére, az érdeklődést pedig hamarosan egy dokumentumfilmmel is igyekeznek kielégíteni.

A pilótáról a WhatsApp készített egy 45 perces dokumentumfilmet, a The Seat (Az ülés) című alkotásban az olasz ifjonc F1-es szerződtetéséhez vezető hívások és csevegési üzenetek köré építve mutatja be Antonelli sztoriját.

„Ahogy a The Seatből is kiderül, Kimi 2025-re való kiválasztása nagy döntés volt. A WhatsApp kulcsszerepet játszott a folyamatban, az volt a motor, amely hajtotta az egészet, amely lehetővé tette, hogy a csapat Kimi fejlődésére koncentrálhasson, majd ez volt a csatorna, ahol a döntésünket is közöltük vele. Izgatottan várjuk, hogy a szurkolók is bepillantást nyerhessenek a folyamatba, hogy meglássák, hogyan jutott a csapat történetének egyik fontos mérföldkövéhez” – mondta a dokumentumfilm kapcsán a főnök, Toto Wolff.

A The Seat május 5-étől lesz elérhető a Netflixen.

“The Seat” is an unprecedented inside look into the biggest driver change in @F1 history.

Brought to you by @WhatsApp on May 5th, only on @netflix pic.twitter.com/9WxLRLYc3a

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 28, 2025