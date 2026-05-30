Május elején Euskircheni Kerületi Rendőrség (Németország) tisztjei ellenőrizték a forgalmat egy 30-as sebességkorlátozással védett zónában. Egy kisteherautót viszont 42 km/h-val mértek be, vagyis 12 km/h-val a megengedett határ felett. Egyértelmű szabálysértés, ami általában 50 eurós (kb 18 ezer Ft) bírságot von maga után.

Ám az autósnak mégsem kell fizetni, rendkívüli szerencséje volt, amit egy mobil járókerettel közlekedő idős hölgynek köszönhet.

Pont abban a pillanatban, amikor a sebességmérő bekapcsolt, egy idős hölgy sétált át rollátorával a képen. Bevásárlószatyor a kosárban, tekintete előre irányul, semmi jelét nem mutatta a sietségnek. Az eredmény: a kisteherautó rendszáma nem volt felismerhető a fotón – a sofőr nem azonosítható, így az eljárás megszűnt.

Az euskircheni rendőrség közzétette a képet a közösségi média csatornáin, és humorral és komoly hangnemben egyaránt kommentálta. „Első pillantásra szinte úgy tűnt, mintha a hölgy éppen új járókeret-sebességrekordot állított volna fel vagy személyesen akarna versenyezni Usain Bolttal” – írták a rendőrök.

„Míg mások a sebességmérő fotóin inkább ijedten néznek, ő teljesen nyugodtan haladt tovább — mintha a sebesség-ellenőrzések során készült spontán fotók számára mindennaposak lennének.”

Csak hozzávetőlegesen a 100 méteres sprint világbajnoka, Usain Bolt 2009-es berlini világrekordja során 44,72 km/h-s csúcssebességet ért el.

A vírusként terjedő vicc mögött komoly üzenet rejlik: a 30 km/h-s sebességkorlátozás lakóövezetekben, iskolák és óvodák előtt az egyik leghatékonyabb intézkedés a gyalogosok – különösen a gyermekek és az idősek – védelmére.

A féktávolság a sebesség növekedésével jelentőesen megnő. 50 km/h-nál majdnem kétszer olyan hosszú, mint 30 km/h-nál. Már néhány km/h-val nagyobb sebesség is döntő lehet vészhelyzetben, hogy egy baleset könnyű sérüléssel vagy halálos kimenetelűen végződik-e.