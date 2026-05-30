A Barrie-i és a South Simcoe-i rendőrség közös nyomozás eredményét ünnepli, amely mindkét szolgálat történetének legnagyobb lopott jármű-visszaszerzését eredményezte.

A „Project Starter” néven ismert, három hónapos nyomozás eredményeként 40 lopott járművet sikerült visszaszerezni Kanadán belülről és kívülről egyaránt – jelentette be a rendőrség csütörtökön a Barrie Simcoe Emergency Services Campuson.

A két rendőrség közös művelete során olyan járműveket találtak meg, mint Honda CR-V-k, Toyota Tundrák, Lexus RX-ek, Ford F-150-esek és egy Lamborghini, amelyek becsült összértéke meghaladja a 3 millió kanadai dollárt (kb. 660 millió forint). A lefoglalt autók között Ram pickupok és Acura szabadidő-autók is voltak. Valamennyi járművet Ontario tartomány különböző pontjairól jelentették lopottként.

A nyomozók a Kanadai Határszolgálattal (CBSA) együttműködve azonosították a torontói és montreali térségben található, 19 lopott járművet tartalmazó konténereket, illetve a CBSA hírszerző tisztjei további lopott járműveket is azonosítottak tengerentúli konténerekben, ami 21 további jármű visszaszerzéséhez vezetett a Bahama-szigetek, Spanyolország és Ghána kikötőiben.

A járműveket jelenleg visszaszállítják Kanadába, majd visszajuttatják a biztosítótársaságoknak, illetve értesítik a járművek tulajdonosait. Az ügyben őrizetbe vettek egy 31 éves férfit, akit bűncselekményből származó vagyon kereskedelmével és 5000 kanadai dollárt meghaladó értékű, bűncselekményből származó vagyon birtoklásával vádolnak.

A mostani akció ugyan jelentős eredménynek számít, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy a tulajdonosoknak fontos szerepe van a bűncselekmények megelőzésében. Elmondták, hogy fontos a járműveket lezárni, indításgátlóval, nyomkövetővel ellátni, a kulcsot biztonságos helyen tartani.

