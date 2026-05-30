Bár nem éppen hétköznapi a külseje, nem amiatt állították meg a történetben szereplő autót a szlovák rendőrök. Sokkal inkább a megkülönböztető jelzést használata miatt.

Május 29-én az I/18-as úton, Svit városnál vették ki a forgalomból a popradi járőrök a járművet, amelyről gyorsan kiderült, hogy megfelelő engedély nélkül használta a kék és piros villogókat.

Bár a facebookon megosztott videó keveset mutat az egyértelmű, hogy egy a Brabus által átalakított Mercedes-Benz G-osztályról van szó. Valószínűleg egy G800-as modellről. Egy ilyen autó 400-500 ezer euró (140-180 millió forint). Bár ma már számos ország rendőrsége használ lefoglalt járműveket is – akár a magyar is -, de itt nem erről volt szó.

Az eredetileg sem visszafogott G a bottropi székhelyű cégnél kiszélesített, karbon kiegészítőkkel feldíszített karosszériát kap. Mellé pedig jól mutatnak a 23 colos kerekek. Természetesen az utastér sem maradt érintetlen, a vásárló által kiválasztott színű, finom bőrrel vonják be szinte az összes elemet belül.

Mindez azonban csak a körítés a motortérben rejtőző erőműhöz. A 4,0 literes, biturbó V8-as motor 800 lóerős, csúcsnyomatéka 1000 Nm. Ezzel ez masszív luxuskocka 4,1 másodperc alatt gyorsulhat 100-ra végsebessége 240 km/óra, de csak az elektronikus korlátozás miatt.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a különleges jármű nem tagja a rendőrségi állománynak, a valódi egyenruhások a helyszínen lefoglalták a Mercedes rendszámtábláit és bevonták a sofőr jogosítványát is, aki bírságot is kapott.

