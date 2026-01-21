Minél extrémebb egy autó, annál szívesebben nyúlnak hozzá a tuningspecialisták. A Mercedes-AMG G 63 ott van az abszolút kedvencek között, és ez érthető is: a négyliteres, nyolchengeres motor 585 lóerőt ad le, a végsebesség akár 240 km/óra, álló helyzetből 4,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára a létravázon nyugvó, üresen is 2,5 tonnát nyomó monstrum.

44 fotó

A Brabus szerint persze ez a teljesítmény sovány, a megjelenés szürke, de sebaj, van megoldásuk a problémára. A Brabus 900 Rocket motorjának lökettérfogatát 4,5 literre növelték, a teljesítmény 315 lóerőt (+54%) emelkedett, a maximális forgatónyomaték 850 helyett 1250 Nm (+47%.) A végsebesség ugyanúgy 240 km/óra, mint az AMG Performance-csomagos gyári verzióé, viszont a 0-100-as sprint ideje jelentősen: 3,7 másodpercre javult.

37 fotó

A gigantikus erőhöz letaglózó külső társul, a szélesített karosszéria minden eleme festetlen szénszálas kompozit panelekből készült. A hűtőmaszk kerete, valamint az első és hátsó Brabus logó világít, a tetőre új légterelő szárny került.

Az utastérben karbon és alumínium elemek dekorálnak. A háromküllős felnik 24 colosak, az abroncsok rendkívül alacsony oldalfalúak (355/25).

32 fotó

Az autó két színben kérhető, feketében és szürkében, és alapáron jár hozzá egy Brabus utazótáska.

A Brabus 900 Rocket Edition mindössze tíz példányban készül, nettó alapára 569 900 euró, azaz kevés híján 220 millió forint.