A Veszprém vármegyei rendőrség nemrég olyan felvételt osztott meg saját Facebook-oldalán, amely generált némi vitát a kommentelők között. A fedélzeti kamerából származó felvételen az látható, ahogyan egy piros kabrió Zircen jelzés nélküli kereszteződésbe érkezik, de elsőbbségadás nélkül tovább hajt. Mindezt egy rendőrkocsival szemben követte el, ami ezt követően azonnal utána fordult, hogy az egyenruhások intézkedjenek a szabálytalankodó autóssal szemben.

Az ugyanakkor nem derül ki a posztból, hogy bírságot is kapott-e vagy csak szóbeli figyelmeztetésben részesítették. A rendőrség szerint ugyanakkor az elsőbbség szabályainak megszegése az egyik fő baleseti ok. A piros autó vezetője olyan kereszteződésbe ért, ahol alapvetően a jobbkéz-szabály volt irányadó. A KRESZ 28. § (1) kimondja, hogy jelzés nélküli kereszteződésben elsőbbséget kell adni a jobbról érkező járműnek!

Honnan vehető észre, ha ilyen kereszteződéshez érkezik valaki? Egyik legfontosabb, hogy nincs jelzőlámpa, STOP-, vagy elsőbbségadás kötelező tábla (“macisajt”), nincs főútvonalat- vagy körforgalmat jelző tábla, illetve nincs felfestés, ami az elsőbbséget szabályozná. Az autósnak tehát a lehető legbölcsebb lépése az lett volna, ha a rendőrautó láttán szimplán megáll és megadja az elsőbbséget.

Milyen büntetés járhat elsőbbségadás elmulasztásáért? A konkrét bírság összege a helyzettől függ, de a magyar szabálysértési rendszerben ezért 10-50 ezer forintos pénzbüntetés szabható ki. A rendőrség emellett szabálysértési eljárást is indíthat. Amennyiben balesetet okozott volna a piros autó, abban az esetben a jogi eljárás során szinte bizonyossággal állítható, hogy őt terhelte volna a felelősség.

Fontos további megjegyezni, hogy a jelzés nélküli kereszteződésekben, az elsőbbségadás elmulasztása miatt bekövetkező ütközések oldalirányúak, amelyek kis sebességnél is komoly sérüléseket okozhatnak.