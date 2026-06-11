A 1000 Miglia mezőnye a mai napon, június 11-én haladt át Modena városán. Ezt a jeles alkalmat ragadta meg a Maserati, hogy bemutassa az MCPURA Cielo kabrió egyedi megrendelésre elkészített, különleges példányát.

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Az MCPura Cielo Tributo 1926 annak a Maserati Tipo 26 C modellnek állít emléket, amely 1931-ben elsőként képviselte a márkát a Mille Miglián, és nem mellékesen elsőként viselte motorházfedelén a háromágú szigonyt ábrázoló emblémát.

A Maserati gyári Fuoriserie programja által megvalósított MCPURA Cielo Tributo 1926 Grigio Lamiera Matte (matt szürke) fényezése a korabeli versenyautók nyers fémkarosszériáját idézi. Ez adta a hátteret ahhoz a Rosso Capannelle sávhoz, amelyre Blu Infinito és Bianco Pastello árnyalatokban rajzolták fel Neptunus szigonyát.

Az ajtókra erősített emblémák az 1931 futam hősei: Alfieri Maserati (aki pilótaként vett részt a versenyen) és szerelője, Guerino Bertocchi előtt tisztelegnek. A színkavalkádot nyers szénszálas betétek oldják.