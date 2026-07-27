Hetekkel az X5 globális alapkivitele után a BMW bemutatta a modell nyújtott, 3165 mm-es tengelytávú verzióját, amelyet gyártani és értékesíteni egyaránt Kínában fognak.

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A modell hossza 13 centiméterrel nőtt, de nem csak innen lehet felismerni. Átdolgozták az orr dizájnját a globális specifikációhoz képest – bár a fényképek alapján nem tudjuk megállapítani, hogy mi a nagy különbség.

A legnagyobb változás magától értetődően az első utasülés és a hátsó ülések kialakítását érinti – érdekesség, hogy a két emelhető lábtámaszos komfortfotel között is kialakítottak egy ülőhelyet, bár ez csak olyankor használható, ha a többiek alaphelyzetbe állítják saját ülésüket.

Az X5 Long Wheelbase megkapta a BMW 7-esből már ismert, ultraszéles formátumú hátsó multimédiás képernyőt, amely a tetőből nyitható le.

A modell értékesítése várhatóan 2027-ben veszi kezdetét.