Ahogy az eddigi négy X5 szériát, az ötödiket is az USA-ban, a dél-karolinai Spartanburg városában működő üzemben fogja gyártani a BMW.

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Az új generációs BMW X modellek gyártására szolgáló, 1,7 milliárd dolláros beruházással megvalósított, új gyártósorokat a mai napon átadták, és ha már így történt, a rengeteg fotó egy részéről az új BMW X5-öst sem hagyták le.

Spartanburgben 1994 óta több mint 7,3 millió BMW X modell készült, ebből hárommillió exportra. Az export jelenlegi aránya 50 százalék körüli.

Az új BMW X5 öt különböző hajtástechnológiával készül: lesz belső égésű motorral szerelt, tisztán elektromos, plug-in hibrid, dízel, valamint később hidrogén tüzelőanyag-cellás.

Helyi szemmel ebből pont az a legkevésbé érdekes, ami miatt Európában most gyorsabban dobog a szív, azaz a dízelmotor. Ami viszont fontos, az az iX5, azaz az elektromos variáns – nem is azért, mert nagy volna a piaca, hanem mert most először fog tisztán elektromos modellt gyártani az USA-ban a BMW.

A spartanburgi gyárban, valamint az 1,7 milliárdos beruházás részeként felhúzott woodruffi akkumulátor-összeszerelő üzemben ugyanazt az iFactory gyártási koncepciót követik, mint amit Debrecenben is meghonosított a BMW. Intelligens automatizálás, végponttól végpontig történő adatintegráció, virtuális tervezés, digitális ikerüzem, 3D munkafolyamat-szimulációk – maradjunk annyiban, hogy a gyárak működését nagy mértékben mesterséges intelligencia optimalizálja. A robotok önállóan fejlesztik saját munkafolyamataikat, az AI optikai szenzorokkal ellenőrzi a minőséget, és humanoid robotok is lesznek a gyárakban.

A dizájn egyedi eleme a dupla X nappali karakterfény, egyebekben az autó erősen emlékeztet az iX3-ra. Egy másik jellegzetességét viszont elveszítette a BMW X5: a csomagtérajtó immár egy darabból áll, eltűnik a külön lenyitható alsó szegmens.

A vezetői környezet az iX3-ban (és a ráncfelvarrott BMW 7-esben) megismert sémát követi, a különálló, paralelogramma alakú, 17,9 colos érintőképernyő mellett az utas is kap egy saját kijelzőt, méghozzá 14,6 colos méretben. A kormánykerék kialakítása eredetiség dolgában az itt említett példaképekén is túltesz.

Az elektromos modellek 800V-os architektúrára épülnek. Rögtön a csúcsmodellel kezdik a forgalmazást. A BMW iX5 60 xDrive álló helyzetből 4,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 210 km/órában maximálják. Akkumulátorának nettó kapacitása 144 (!) kWh, ami akár 845 kilométeres hatótávolságot biztosít. Az akkut tölteni 460 kW-tal lehet, a rendszer támogatja a kétirányú töltést külső fogyasztók (V2L), a háztartás (V2H) vagy a hálózat (V2G) irányába.

Lesznek M Performance modellek – első körben a BMW X5 M60e xDrive plug-in hibrid, de később tisztán elektromos is.

A rendelkezésre álló műszaki adatokat az alábbi táblázatban megtalálod:

BMW X5 műszaki adatok