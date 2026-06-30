Ahogy az eddigi négy X5 szériát, az ötödiket is az USA-ban, a dél-karolinai Spartanburg városában működő üzemben fogja gyártani a BMW.
Az új generációs BMW X modellek gyártására szolgáló, 1,7 milliárd dolláros beruházással megvalósított, új gyártósorokat a mai napon átadták, és ha már így történt, a rengeteg fotó egy részéről az új BMW X5-öst sem hagyták le.
Spartanburgben 1994 óta több mint 7,3 millió BMW X modell készült, ebből hárommillió exportra. Az export jelenlegi aránya 50 százalék körüli.
Az új BMW X5 öt különböző hajtástechnológiával készül: lesz belső égésű motorral szerelt, tisztán elektromos, plug-in hibrid, dízel, valamint később hidrogén tüzelőanyag-cellás.
Helyi szemmel ebből pont az a legkevésbé érdekes, ami miatt Európában most gyorsabban dobog a szív, azaz a dízelmotor. Ami viszont fontos, az az iX5, azaz az elektromos variáns – nem is azért, mert nagy volna a piaca, hanem mert most először fog tisztán elektromos modellt gyártani az USA-ban a BMW.
A spartanburgi gyárban, valamint az 1,7 milliárdos beruházás részeként felhúzott woodruffi akkumulátor-összeszerelő üzemben ugyanazt az iFactory gyártási koncepciót követik, mint amit Debrecenben is meghonosított a BMW. Intelligens automatizálás, végponttól végpontig történő adatintegráció, virtuális tervezés, digitális ikerüzem, 3D munkafolyamat-szimulációk – maradjunk annyiban, hogy a gyárak működését nagy mértékben mesterséges intelligencia optimalizálja. A robotok önállóan fejlesztik saját munkafolyamataikat, az AI optikai szenzorokkal ellenőrzi a minőséget, és humanoid robotok is lesznek a gyárakban.
A dizájn egyedi eleme a dupla X nappali karakterfény, egyebekben az autó erősen emlékeztet az iX3-ra. Egy másik jellegzetességét viszont elveszítette a BMW X5: a csomagtérajtó immár egy darabból áll, eltűnik a külön lenyitható alsó szegmens.
A vezetői környezet az iX3-ban (és a ráncfelvarrott BMW 7-esben) megismert sémát követi, a különálló, paralelogramma alakú, 17,9 colos érintőképernyő mellett az utas is kap egy saját kijelzőt, méghozzá 14,6 colos méretben. A kormánykerék kialakítása eredetiség dolgában az itt említett példaképekén is túltesz.
Az elektromos modellek 800V-os architektúrára épülnek. Rögtön a csúcsmodellel kezdik a forgalmazást. A BMW iX5 60 xDrive álló helyzetből 4,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 210 km/órában maximálják. Akkumulátorának nettó kapacitása 144 (!) kWh, ami akár 845 kilométeres hatótávolságot biztosít. Az akkut tölteni 460 kW-tal lehet, a rendszer támogatja a kétirányú töltést külső fogyasztók (V2L), a háztartás (V2H) vagy a hálózat (V2G) irányába.
Lesznek M Performance modellek – első körben a BMW X5 M60e xDrive plug-in hibrid, de később tisztán elektromos is.
A rendelkezésre álló műszaki adatokat az alábbi táblázatban megtalálod:
BMW X5 műszaki adatok
|BMW iX5
60 xDrive
|BMW X5 40 xDrive
|BMW X5 40d xDrive
|BMW X5 50e xDrive
|BMW X5 M60e xDrive
|Motor
|elektromos
|benzin
|dízel
|PHEV
|PHEV
|Max. teljesítmény
|kW /LE
|425 /
578
|294 / 400
|230 / 313
|360 / 489
|450 / 612
|Max. forgatónyomaték
|Nm
|805
|580
|670
|700
|800
|Hosszúság
|mm
|4994
|4994
|4994
|4994
|4994
|Szélesség
|mm
|2000
|2000
|2000
|2000
|2000
|Magasság
|mm
|1748
|1751
|1751
|1751
|1751
|Tengelytáv
|mm
|3035
|3035
|3035
|3035
|3035
|Gyorsulás, 0-100 km/óra
|mp
|4,6
|5,3
|6,1
|5,0
|4,5
|Végsebesség
|km/óra
|210
|250
|230
|250
|250
|Akku nettó kapacitása
|kWh
|141
|–
|–
|26,5
|26,5
|Elektromos hatótávolság
|km
|645 –
845
|–
|–
|8,6 – 102
|81 –
98