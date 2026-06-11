A Los Angelest átszelő folyó különleges hely az amerikai autós kultúrában. Nem a klasszikus értelemben vett folyóparti idill miatt, hanem azért, mert a hatalmas, betonozott meder évtizedek óta filmszerű hátteret ad üldözésekhez, autós jelenetekhez és fotókhoz. Aki látott már amerikai autós filmet, jó eséllyel találkozott vele, még ha nem is tudta pontosan, hol jár a kamera.

Emlékezzünk csak vissza a Terminátor kettőre:

Éppen ez lehetett a vonzereje annak az autós találkozónak is, amelyet Los Angeles Cypress Park városrészénél, a csatorna egyik szakaszán tartottak. A résztvevők szerint a program egyszerű fotózásnak indult: autók, motorok, városi háttér, Los Angeles látképe.

A rendőrség szerint viszont volt egy alapvető probléma: a járműveknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a folyómederben.

Az LAPD (rendőrség) utcai versenyekkel foglalkozó egysége vasárnap este vonult ki a North San Fernando Road környékére, miután több mint száz jármű gyűlt össze a Los Angeles River betoncsatornájában. A helyszínre érkező rendőrök végül 86 embert vettek őrizetbe, emellett 72 járművet szállítottak el.

A résztvevők közül többen azt mondták a helyi sajtónak, nem tudták, hogy tilos behajtaniuk. Egyikük szerint volt ugyan tiltó tábla, de olyan kicsi, hogy alig lehetett észrevenni. Állítása szerint nem akartak bajt, nem versenyezni mentek, csak képeket készíteni.

Mások is hasonlóan védekeztek. Angel Rodriguez, akinek Ford Mustangját szintén lefoglalták, azt mondta, ő akkor érkezett, amikor a hangulat már kezdett forróvá válni. Szerinte az eseménynek eredetileg csak fotózásról kellett volna szólnia, de néhány autóst elkapott a hév, és elkezdett “veretni”.

A rendőrség egyelőre nem nevezte utcai versenynek az esetet, a hivatalos eljárások középpontjában a birtokháborítás, illetve a tiltott területre való behajtás áll.

A sofőrök viszont túlzónak tartják az intézkedést: többen azt mondták, egy helyszíni bírságot még elfogadtak volna, de a járművek lefoglalása aránytalan következmény.

Néhány autót akár 30 napig is bent tarthatnak, és a kiváltás összege elérheti a 3000 dollárt, vagyis nagyjából egymillió forintot. Az eset így végül tökéletes példája lett annak, hogyan tud egy ártalmatlannak szánt autós program pillanatok alatt rendőrségi üggyé válni.