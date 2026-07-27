Kevés autó jelzi már száz méterről, hogy nem szeretne beleolvadni a forgalomba. Ez a sárga Suzuki azonban határozottan közéjük tartozik: a szélvédő tetejéről mérges szempár figyeli az utat, a visszapillantó tükrökön zöld szemgolyók merednek előre, a fényszórók pedig vörös hüllőszemekké változtak.

A motorháztető közepére három koponya került, két oldalára karmolásnyomokat ragasztottak, de még az első lökhárító is kapott néhány halálfejet. A légbeömlőket idéző betétek tovább erősítik azt az érzést, hogy ez nem egy átlagos városi kisautó, hanem egy alacsony költségvetésű Mad Max-film szereplőválogatására tart.

A morcos Wagoner állítólag Kőbányán és környékén mozog, napi használatban van.

A praktikum magyar doboza

A képen egyébként egy 2000-es évek elején készült Suzuki Wagon R+ látható. A Wagon R+ európai sorozatgyártása 2000 januárjában kezdődött Esztergomban, így ez nemcsak egy Magyarországon népszerű modell, hanem a hazai autógyártás történetének is fontos szereplője. A Magyar Suzuki ötszázezredik itthon elkészített autója például egy piros Wagon R+ volt, amely 2002-ben gördült le a gyártósorról.

A típus alapötlete Japánból érkezett. A Suzuki 1993-ban mutatta be az első Wagon R-t, amely a hagyományos kisautóknál jóval magasabb karosszériát és függőlegesebb üléspozíciót kínált. A Wagon R-modellcsalád – amelybe a Wagon R+, a Wagon R Wide és a Solio is beletartozik – 2025 nyarára világszerte elérte a tízmilliós értékesítést.

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A korai európai változatokban 1,3 literes, négyhengeres benzinmotor dolgozott. A 16 szelepes erőforrás 76 lóerővel és 115 Nm nyomatékot , az első kerekeket pedig alaphelyzetben ötfokozatú kézi váltón keresztül hajtotta. Négyfokozatú automata sebességváltóval is lehetett rendelni.

A Wagon R+ közeli rokona az első generációs Opel Agila volt. A két modell karosszériája és alapvető konstrukciója nagyrészt megegyezett, de míg a Suzukit Magyarországon, addig az Opelt Lengyelországban gyártották, és a motorkínálatuk is eltért.