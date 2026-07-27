Az M139-es kódjelű, soros négyhengeres erőforrásból mindent kihozott az AMG: bemutatásakor a világ legerősebb szériagyártású, soros négyhengeres turbómotorja volt. A közelgő Euro 7-es emissziós szabályozással azonban még ez az izompacsirta sem bírt, ezért gyártása véget ér, és vele nyugdíjba vonul az AMG A45 is.

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A cég azonban látványosan szeretné lezárni a 421 lóerős hot hatch karrierjét, ezért elkészítette a Final Edition limitált szériát.

A gyártás végére már nem vezettek be új műszaki tartalmakat, a különkiadás a látványra koncentrál.

Az autó kétféle Manufaktur árnyalatban, fekete vagy szürke színben elérhető. A kilincsek sötét krómozást kapnak, a keréktárcsák matt feketék, az egyedi agyburkolaton sárga az AMG logó.

A féknyergek is feketék, de fényesek, rajtuk a felirat pedig nem sárga, hanem fehér.

Az üzemanyag-sapka krómozott, AMG felirattal. A fotókon látható, nagyméretű sárga A45 felirat opcióként kérhető, a külső tükörházakat fekete rombuszminta és sárga szegély díszíti.

Az AMG Night csomag és Night 2 csomag egyaránt része a Final Edition kittnek: ezek sötét krómozású és fényes fekete külső részleteket tartalmaznak.

Az AMG aerodinamikai csomag túlmutat az esztétikai változásokon: a megnövelt első kötény, a lökhárító sarkaiban található szárnyacskák, a hátsó tetőszárny, a diffúzor és a hátsó lökhárító peremei szélcsatornában tökéletesített idomok, amelyek azért fényes fekete megjelenésükkel dögösebbé is teszi a búcsúszéria megjelenését.

Az utastérben szintetikus bőr és mikroszálas technikai szövet borítja az AMG Performance sportüléseket, amelyeket ugyanúgy sárga öltések díszítenek, mint az ajtópaneleket. Az első fejtámaszokona 45 S, a középkonzolon a 45 S Final Edition logó látható.

Az AMG Performance sportkormányt Nappa bőr és szintetikus anyag társításába csomagolták, és sárgával varrták; a felületeket alumínium betétek és sárga AMG feliratozás díszíti. A fekete-sárga színkombináció és az AMG, illetve 45 S feliratok a küszöbbetéten és a padlószőnyegen is megjelennek.

A menetdinamika a régi. 3,9 másodperces gyorsulás 0-100 km/órára, 270 km/óra végsebesség. A váltó nyolcfokozatú, duplakuplungos, az összkerékhajtás nyomatékelosztása szabadon variálható, és hátul nyomatékvektor-szabályozás is van.

Ahogy az AMG A 45 S, annak egyik legkomolyabb vetélytársa, az Audi RS3 is búcsúzni kénytelen. A győri öthengeres turbómotorral szerelt sportolóból is készült egy leköszönő kiadás, a Vezess pedig ki is próbálta azt: