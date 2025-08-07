Idén júniusban elkészült a tízmilliomodik Suzuki Wagon R, a japán autóipar egyik legérdekesebb olyan típusa, amely nemzetközi karriert futott be.

A Wagon R eredetileg Kei Carnak, azaz speciális korlátozások alá eső mikroautónak készült. 1993 és 1997 között ebben a formában értékesítették; ekkor jelent meg a Wagon R Wide, amelyet már exportpiacokra is gyártottak Wagon R+ néven.

Sőt, nem csak exportpiacokra, hanem az exportpiacokon is, így többek között Esztergomban is készült 2000 és 2008 között. Ez már a második generációs modell volt, és ennek kifutásával a modell el is búcsúzott Európától, a Splash lépett a helyébe.

Noha legfiatalabb példányai is a nagykorúság küszöbén állnak, a Suzuki Wagon R+ a mai napig keresett autó a használtpiacon, az egyik legnépszerűbb keresőoldalon jelenlegi is több mint 100 példánya elérhető, pöpec állapotú példányaiért akár egymillió forint feletti árat is elékérnek a tulajdonosok.

A Wagon R Wide 2010-től Suzuki Solio néven futott be komoly karriert Japánban, jelenleg a negyedik kiadása kapható, és persze a szögletes karosszériától eltekintve semmiben nem emlékeztet az eredeti Wagon R-re.

Annál inkább ügyelt az arculat megőrzésére a mini-méretű, kétharmad literes motorral szerelt Wagon R (azaz a Kei Car-verzió), amely ma már hatodik generációjában jár. A Kei Car szabályozásnak tudható be, hogy harminckét év alatt alig nőtt valamit ez a miniautó: míg az 1993-as modell 3295 mm hosszú volt, 2335 mm-es tengelytávot kapott, és a tömege 720-820 kg között mozgott, a jelenlegi Wagon R mindössze 10 centivel hosszabb, a tengelytávja 12,5 centivel nőtt, a tömege pedig csupán 30 kilóval gyarapodott.

2021 óta létező oldalhajtása a szériának a Wagon R Smile, egy retro stílusú, enyhén gömbölyded, kereklámpás, tolóajtós mikro-egyterű, amely ugyanakkora, mint az alapmodell, csak a tömege nagyobb fél mázsával.

