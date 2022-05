A fotók alapján tényleg elég patika állapotban van az alábbi Suzuki, amelynek jelenlegi gazdája egy ügyes szöveget kanyarított a hirdetés mellé.

Így szól a hirdetés

“18 éves, fekete mámor keresi új játszótársát. A nevem Suzi, 18 éves vagyok és új kalandokra vágyok. Hűséges típus vagyok, megbízható, és pöccre a kedvedben járok. Biztonságra vágyom, ezért azt is nyújtok. Rendelkezem ABS-szel, EPS-szel, és a légzsákjaim is érintetlenek. Szeretem a kihívásokat, gyors vagyok, ha kell, hirtelen haragú. Rendelkezem téli csizmákkal, illetve van egy 1 éves, márkás nyári szandálom is.

A Hankooktól vettem, és iszonyat dögös vagyok benne az ezüst alufelnijeimmel. Egészségesen táplálkozom, 100-as benzint fogyasztottam, illetve PROLONGOT is rendszeresen, hogy az agytekervényeim is fittek maradjanak. Az új páromat szeretném elkényeztetni, klímám olyan erős, hogy csak egy mozdulat, és az osztrák hegyekben érezzük magunkat együtt a csúcson, de ha finom, simogató, meleg szellőre vágyik partnerem, visszaveszek, és lágyan kényeztetem testét. Rendszeresen jártam wellness- és szervizközpontba. Egy gombnyomásra nyitva vagyok, 2 gyári kulccsal rendelkezem. Ködben is rendkívül jól tájékozódom, köszönet a ködlámpaimnak. Könnyen lehet engem irányítani, mert szervóval is rendelkezem. Ha felkeltettem az érdeklődésedet, hívd az autószerelőmet, mert az exem, aki egy csaj, nem sok mindent tud rólam elmondani, csak hogy milyen jó volt velem.”

De vajon tényleg megéri ezt a kisautót használtan megvenni?

Aki úgy keres használt autót, hogy kizárja a Suzukikat, nagyon kitol magával, ha pár százezer forintból kell autót vennie. Mert a Wagon R+ a legjobb megoldások egyike, de ennek is vannak bajai.

Ha használt autóra úgy kellene elköltenem félmillió forintot vagy kevesebbet, hogy a szervizelésére, javítgatására se kelljen sokat áldozni, akkor meglátnám a szépet a Suzuki Wagon R+-ban. Szimpla helyváltoztatásra, gyermekhurcolásra, környékbeli munkába járásra a használt Suzuki Wagon R+ okos választás, talán a legokosabb, ha az autóra szánható összeg felső határa 500-600 ezer forint.