Valahol a legelegánsabb luxusmárka kínálatának is meg kell nyílnia, ami a Flying Spur esetében 680 lóerős rendszerteljesítményt jelent, 102 lóerős távolságra a Flying Spur Speedtől, a csúcsmodelltől. Régebben ezeknek a nevében is szerepelt a Continental szó, de 2013-ban ez kikerült és a Flyng Spur követi a márkanevet.

Hét alapszín felett a bővített színpalettáról illetve az egyedi kívánságokat teljesítő Mulliner programban több mint 80 külső fényezés közül választhatjuk ki azt az egyet, aminek egyedisége javíthatja az autó értéktartását. Egy kommersz szürkével, ezüsttel, feketével belefuthatsz abba, hogy más már parkol ilyen Bentley-vel a golfklubban.

Négy ajtó, nyolc henger: ez közös az összes repülő sarkantyúban, bár ez így sokkal bénábban hangzik a Flying Spurnél. A 3996 köbcentis, biturbó V8-tól jön 519 lóerő és 770 Nm, amihez a 190 lóerős villamos gép 450 newtonmétert adhat hozzá.

Mivel a két motor nem egyszerre adja le maximális erejét, a hajtásrendszer teljesítménye 930 Nm és 680 lóerő. Mindkettő több annál, amit a szintén duplaturbós W12-es motorok tudtak. Persze 12 henger az 12 henger, nyolchengeres mezei pickupokban is van Észak-Amerikában.

Csak a leszabályozás töri meg a motorok túlerejét, ebből adódik a 270 km/órás végsebesség. Ez a legkevésbé gyors modellváltozat házon belül, de a 3,9 másodperces 100-ra gyorsulás jelzi a valós képességeit. A 25,9 kilowattórás akku közös a többi konnektoros hibrid Bentley-vel, a WLTP-mérés szerint 80 kilométert ad hozzá ahhoz a 828 km-es távhoz, amit a 80 literes benzintankkal megtehetünk.

5316 milliméteren terül el a luxuslimuzin, amelybe beülve áthat a hazajöttem érzés. A beérkezettség meghatározó élmény, a kettős oldalüvegezésen át véletlenül sem szüremlik be a világ zaja, búja, baja. Szinte illetlenség észlelni, hogy a csomagtér az akku helyigénye miatt csak 346 literes, ami egyértelműen kevés egy ekkora utazóautótól.

680 lóerős hibridhajtása nem mindig tesz jobb emberré, de bebetonozza azt a birodalmi fölényt, amivel ez az autó vonul. Autópályán a 2641-2646 kilós limuzin egy olajtanker kizökkenthetetlenségével hasít, országúton mégis megcsillan benne a sportosság.

Legalábbis annyi, amennyivel a mostani Flying Spur alapjait adó Porsche Panamera élénkebb az előd padlólemezét biztosító Phaetonnál. A 48 voltos dőléskiegyenlítés itt is torziós rugók megfeszítésével, a keresztstabilizátorok elforgatásával mérsékli az oldaldőlést.

Váltogatva a beállításokat hamar kijegecesedett, hogy nem véletlenül a Bentley-üzemmód az alapértelmezett. Főúri harmóniában és megejtő magabiztossággal mozog vele az autó. A váltások diszkrétek, a benzines és a villanymotor finoman összedolgozik a hibridhajtásban, a V8 sokat pihen, de hangja azért megsimogat a háttérből, amikor szükség van az erejére.

A Bentley Drive Selecttel választhatunk sportos és komfortos beállítást is. Előbbi azonnal beindítja a belső égésű motort, a Comfort viszont olyan szinten tehermentesít, mintha lebegnél a 3194 milliméteres tengelytávú limuzinnal.

Az E az elektromos osonás üzemmódja a konnektoros hibridekben, ami az összes most gyártásban lévő Bentley alapértelmezett hajtásmódja a szén-dioxid-kibocsájtás mérséklésére. A plug-in hibrid hajtásrendszer Hold (tartás) beállítással megőrzi az adott töltöttséget, míg a Charge újratölteni is engedi az akkut a V8-as benzinesnek, maximum 80 százalékos szintig.