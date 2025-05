Senkiben nem marad kétség az Aston Martin Vantage láttán, hogy ez egy sportautó. Lapos és kegyetlenül széles lövedék, szélessége a renováláskor – 30 milliméterrel – 1980 mm-re nőtt és a nyomtáv is gyarapodott. A hosszúság 4495, a tengelytáv 2705, a magasság csupán 1275 milliméter. A legfőbb konkurens, a farmotoros 911 Carrera GTS kupé hossza 4553, szélessége 1852 mm.

Nagyobbak lettek az elődön még lapos, MX-5 szerű fényszórók, immár mátrix-LED-es technikával takarják ki a távfényből az előttünk bóklászókat és a szemből érkezőket.

A karosszéria módosításai gyorsabbá, megbízhatóbbá és jobban vezethetővé teszik az autót. A 38 százalékkal nagyobb első levegőbelépőkön több hűtőlevegő jut be, a kasztnin lévő levegőkilépő-nyílások áramlástanilag stabilizálják az autót nagy sebességnél, az új első splitter mérsékli a karosszéria körüli légáramlatok turbulenciáját és enyhíti a kasztnira ható felhajtóerőt.

Cosmos orange avagy világűr-narancssárga a tesztautó fényezésének neve, amihez nagyon jól megy a fekete kivitelű hűtőmaszk és a szénszálas műanyag tetőlemez. Ezen a nagy felületen érvényesül az imponáló gondossággal lefektetett és tökéletes rajzú szőttessé összeálló karbonszövet szépsége.

Ha jól számoltam, kilencféle színben választhatók a féknyergek, limezöldtől az F1-es versenycsapat türkizes zöldjén át vörösig és kékig terjed a választék, ha a fekete túl szimpla volna. Az első kerekek mögötti mélyedéseket Aston Martin felirat koronázza meg, ami a legszebb részletek egyike az autón.

Látványra is nagy szám a far. Fent a sötétített hátsó lámpák pengevékony íve keretezi a csomagtérfedelet. Lent a rozsdamentes acél kipufogórendszer oldalanként két-két megnövelt átmérőjű csőben végződik. A diffúzor légáramlat-elválasztó éleit órákig csodálhatod a hátul is csodaszép szénszálas diffúzorbetétekkel együtt.

Az autóhoz ajándékba jár a hátsó rendszám mellett, diszkréten elhelyezett aljzatba csatlakoztatható akkutöltő.

Ezzel megelőzhető a többnyire sok autót tartó és ezeket ritkán használó tulajdonosoknál az akkumulátor lemerülése és a feszültségingadozás, ami hibaüzeneteket generálhat. A töltőkábel okos mágneses rögzítése könnyen elenged, ha a tulaj elfelejtené kihúzni indulás előtt.