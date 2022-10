Megilletődötten szálltam be cipővel, mert a tetőoszlopokkal együtt a küszöböt is elegáns Alcantara fedi. A hasítottbőr hatású műbőrrel találkozunk a lábtérben is, a padló világos részét nemesebb bőr borítja, mint business classon a vízszintesre dönthető üléseket, persze arányos felárért.

Digitális az óracsoport, három nézettel, amennyit van értelme váltogatni a navigációs térkép vagy a fordulatszámmérő hangsúlyozására. Az utas előtt is van egy kijelző, az itteni menü használatával mitfahrerré nemesül a mellettünk ülő, ez a hely boldogság és balszerencse is lehet egy 830 lóerős autóban.

A kormányon, amin az irányjelző és az ablaktörlő kapcsolói is vannak, két Manettinót találunk. A bal oldali, az eManettino egy érintőfelület, ezzel a hibridrendszer működésére hathatunk. Az eDrive az elektromos üzemmód, ami kikapcsolja a benzinest. A beindításkor alapértelmezésben aktiválódó Hybrid a legjobb hatásfokot célozza.

Performance állásban mindig jár a V6, és az akku töltésével illetve a töltöttség megőrzésével szavatolja, hogy bármikor lehívhassuk a hajtásrendszer csúcsteljesítményét. A Qualify is a csúcsteljesítményt favorizálja, de az akkutöltés háttérbe szorításával is, tehát itt a rúgással csökkenhet a nagyfeszültségű akkumulátor energiaszintje. Az F430 óta ismert, bordó Manettinóval a kipörgésgátlás és a menetstabilizálás szigora állítható az esős úton is biztonságos szinttől a teljes offig.

Sokat dolgoztak a tervezők azon, hogy nyitott tetővel autózva tompítsák a légörvényeket az utasok válla és feje körül. A visszaáramló légörvényeket az ülések mögötti, elektromos működtetésű ablak segít megszelídíteni. Az üveg teljesen leereszthető, de picit nyitott állásban a legkevésbé cúgos az utastér.

Van oldalanként egy-egy apró, zsírkréta méretű légterelő az ülések mögött a tűzfalon, hogy kiterelje az áramló levegőt. Az oldalablakok mentén áramló levegőt átvezetik a motor fölé, ami szintén mérsékli az örvénylést az utasok körül. Nagyon jól be lehet lőni, mennyi menetszéllel szeretnéd megédesíteni az utazást.