A Lotus a brit autógyártás egyik nagy túlélője, de Colin Chapman halála után kérdéses volt a márka jövője. Egészen az 1990-es évek közepéig nem történt nagyobb lépés a gyártótól, aztán 1996-ban megjelent az Elise, és a márka újra virágzásnak indult. A kis roadster 750 kg alatti súllyal érkezett, amihez első körben nem is társítottak túl erős motort, mégis irdatlan gyorsra sikerült.

Az Elise-t alaposan finomhangolták azóta, de még a mai modellek alapjainak is van köze hozzá. Az ős az Exige-en is tökéletesen felismerhető, azonos például a szélvédő kerete. A dizájn is egészen hasonló, de a Lotus egy ideje már nem használ dupla lámpákat. Minden burkolati eleme kompozit anyagból készül. Az első idom domborulatai a sárvédők felett bentről is tökéletesen látszanak, a hátsó karosszériaelem pedig egyben kerül az autóra.

Az Exige hosszabb (3785 mm), szélesebb (1719 mm) és tengelytávolsága is hosszabb (2300 milliméter) az Elise-nél. Így is kis autó, főként nagyon lapos, mivel magassága csak 1130 milliméter. Konkrétan derékig ér. A Sport 410 egyedi aerodinamikai elemeket is kapott, köztük az óriási hátsó légterelőt, természetesen szénszálas műanyagból, és az első splittert szintén karbonból, de a motorháztető is ebből a főként versenysportban használt könnyű, de erős anyagból készül.

Markánsabbak a fényszórói elöl a fekete smink miatt és a dizájnhoz passzoló fekete felniket is kapott elöl 17, hátul 18 col átmérővel. Dúsan hullámzik a forma, elöl és hátul nagyon széles, középen meg olyan dereka van, hogy a szemem elfárad tőle, annyiszor fut végig rajta. Ezzel a látvánnyal nem lehet betelni, a két lábon álló, manuálisan állítható, legalább 25 éves tükrök is tökéletesen passzolnak ebbe a képbe.