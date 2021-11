Belül is az volt az érzésem, hogy ez a pont jó méret egy sportautóhoz, Magas embereknek is van benne elég hely, szélessége is megfelelő, de az egész egy intim tér, amit legfeljebb egy nagyon közeli emberrel szeretnél megosztani. Aki bírja a tempót, bízik benned és a sikítási küszöböt is képes az A110S képességeihez srófolni.

Kint is szembeszökő, de belül is érvényesül, hogy az Alpine nem csörömpölő, kisipari sportautóval tért vissza, hanem egy szépen megmunkált, gondosan összerakott géppel. A belső téri minőségérzet annak ellenére jó, hogy a felhasznált anyagok zömmel nem a 20-24 milliós listaárat, hanem az alsó középkategóriát idézik.

Csomagtartóból kettő is van. Az első 96 literes és teljesen szabályos formájú, a hátsó hiába 100 literes, a vastagkolbász formájú teret csak puha hátizsákokkal és szatyrokkal lehet megtölteni.

Furcsa, hogy a tolatókamera képét nem a középső érintőképernyőn, hanem a volán mögött látni. Rettentően lassan bootol be a fedélzeti rendszer, mintha a szisztéma mögött nem lenne megfelelő hardver. Várni kell a váltásra az audioforrások között, nehezen talál magára a navigáció.

Nagysokára költözik élet a legjobb funkcióba, az Alpine-menübe is, ahol a kuplung hőmérsékletétől az oldalirányú gyorsuláson át a köridőkön keresztül a váltó- és a motorolaj hőfokáig nagyon sok olyan adatot és grafikont találunk, ami melengeti az autóbuzik szívét.