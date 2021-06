Jöhet bármiféle egzotikus sportautó, precíz japán műszer, egy régi olasz kupé, egy régi amerikai vas akkor is megdobogtatja a benzinvért keringtető szívet. A sok króm, az izmos vonalak, a baltával faragott V8 hortyogása az a nyers egyszerűség, amire olykor szükségünk lenne, hogy csak úgy faljuk vele a mérföldeket. Ez a Dodge Challenger pontosan az a nyers őszinteség, amit egy nehéz nap után meghajtanánk.

1970-1974 között készült a Challenger első generációja olyan konkurensek ellen, mint például a Chevrolet Camaro, vagy a Plymouth Barracuda. Kisebb változtatásokkal, de a jellegzetes vonásait végig megtartotta, ezeket a vonalakat pedig messziről is könnyű felismerni. Az óriási karosszériát pedig látványos színekkel látták el, ez itt például a legendás Crazy Plum lila, amitől egyszerűen elolvadunk, annyira jól áll a Challengernek.

Rákerült a klasszikus R/T matricázás is, így a külső tökéletesen korhű. A króm csillog, a fényezés tökéletes, nincs ültetés, ez az eredeti magasság, a felnikkel viszont már trükköztek. Lemásolták a klasszikus felniket, de 19 colos méretben gyártották le újra alumíniumból, hogy beférjenek mögé az új Willwood fékek.

Ez egy restomod, vagyis egy modernizált klasszikus autó, de nem szaladt el a ló. Amennyire lehet, megtartották eredetinek, de a használhatóság kedvéért több ponton is javítottak a mechanikai elemeken. A fékek mellett a fékrásegítés és a kormányszervó is modern fejlesztés, természetesen van légkondi, a fényszórókat ledesre cserélték, ahogy a műszerek is újak és a rádió, valamint a teljes hifirendszer is, de az ablakokat például meghagyták tekerősnek.

Az óriási géptető alatt nem egy modern motort találunk, hanem a régi 440 köbincses V8-ast, de kissé átalakították. Csak a blokk eredeti, a hengerfejeket alumíniumból gyártották újra, szintén alumínium az Edelbrock szívócsonk, újak, könnyebbek a szíjvezető tárcsák, kerámiabevonatot kaptak a kipufogóleömlők, és a Dynomax gyártotta a kipufogórendszert, a modernebb elektronikusan vezérelt befecskendezés pedig a Holley Sniper munkája. Sajnos pontos teljesítményt nem adott meg a kereskedés, de gyanítható, hogy a két hátsó gumival másodpercek alatt képes végezni, ha arról van szó.

Teljesen felújították a Dodge Challenger utasterét is, ragaszkodtak az eredeti vonásokhoz. Fekete vinyl kárpitot kaptak az eredeti ülések, tökéletes állapotúak a faberakások és a váltókapcsoló pisztoly markolata is egy klasszikus elem. Az autó eladó, ebben az állapotában 90 000 dollárt, vagyis úgy 26 millió forintot várnak érte.