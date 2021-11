Gyorsan lépjünk túl a hátsó üléseken, amelyek továbbra is arra jók, hogy bedobjuk a táskánkat vagy gyerekek utazzanak ott. Fontosabb szerep juthat nekik pályanapokon, ugyanis lehajtott állapotban – a Toyota mérése szerint – négy keréknek elegendő rakodótér áll rendelkezésre az alapból 226 literes csomagtartót így kibővítve.

Elöl kellően tágas, van hely az utasok vállai között és az ajtók felé is. Az autóval való szimbiózis érzését a laposan futó tetőív és a viszonylag szűk ablakok adják, amelyek viszont tolatáskor korlátozzák a kilátást. Ülései sportautósan alacsonyan vannak, és kellő oldaltartással rendelkeznek a gyors kanyarokhoz. Sportos darabok, ahogy a kormány is kellően kicsi és jól formázott.

Aki ismeri a GT 86-ost, a GR 86-ban is otthon érzi majd magát. Belül is azt látni, hogy a tervezők továbbfejleszteni akarták a meglévő koncepciót, a ma elérhető modernebb megoldásokkal, semmint valami újat alkotni. Így első ránézésre tízéves belső köszön vissza. Az összes korábban is elérhető kapcsolót ugyanott találjuk, kissé átformázva, a rögzítőfék is hagyományos és megmaradtak a váltókar előtti zongorabillentyű-szerű kapcsolók is.

Olyan részletek mutatják az újdonságot, mint a klímaszabályzók, amelyek kis kijelzőket hordoznak vagy a változtatható képű digitális műszerfal illetve, a központi képernyő, amely a tolatókamera képét is mutatja. A fedélzeti rendszer kezeli az Android Autót és az Apple CarPlay-t. A műszerfalon most is a fordulatszám szerepel a középpontban, alapesetben hagyományos kerek órát mutatva, míg Track módban versenyautós oszlopdiagramként. Ha szeretnénk, láthatjuk a folyadékok hőmérsékletét vagy az oldalgyorsulás értékeit is.

A belső tér alapvetően fekete, ezüstszínű díszekkel, ezt kissé feldobhatják az elérhető mélyvörös kárpitok, varrások, szőnyegek. Az anyagminőség hétköznapi, egy Yarishoz, Corollához, az elemek jól passzoltak, még a tartós gyötrés után sem hallatszottak zörejek. Az ergonómiára nem lehet panasz.